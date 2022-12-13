河北保定：网上就诊 足不出户

本报保定12月12日电（记者耿建扩、陈元秋）“医生，我的肝肾功能有问题吗？”

“阿姨，我看了您发过来的化验单图片，数值都在正常范围内，血糖也控制得非常好，您还按之前开的药吃，剂量暂时不需要调整。”

12月8日，76岁的河北保定市民王艳芬在家人帮助下，通过互联网医院挂上了河北大学附属医院内分泌科主任张耀的专家号。

王艳芬是张耀的“老病号”，患糖尿病多年，半个月前老人线上就诊时，医生建议她到就近诊所做血常规和尿常规检查。

这次复诊，家人提前把化验结果拍照上传给系统。网络另一端，张耀主任看了各项检查结果，很快给出用药建议，整个过程用时不到10分钟。

河北大学附属医院互联网医院去年7月份上线，患者通过微信小程序进入“网络问诊”，就能选择相应科室及专家进行图文或视频问诊。疫情防控期间，小程序更是发挥了大作用。

“互联网医院共设有26个科室，有200多位专家坐诊，在慢病患者续药、调方方面有着明显优势。”河北大学附属医院院长程树杰介绍，受疫情影响，今年以来，用户量成倍增长。截至目前，互联网医院用户量已达98万人，线上诊疗服务累计超60万人次。

“我认为，疫情下的互联网医院主要有两大作用，一方面安抚病患及家属焦虑情绪，另一方面给出专业的用药指导和建议。”河北大学附属医院皮肤科主任楚瑞琦说，在门诊接诊时，考虑到患者疫情期间来趟医院不容易，我们也会提醒他们后续可在互联网医院挂号复诊。现在，越来越多患者接受了互联网医院这种诊疗模式。