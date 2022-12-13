战疫，与世界携手共克时艰

【抗疫中，我们众志成城 】

近日，一份来自20个国家的4000名受访者参与的调查报告显示，“有85%的受访者赞成中国所提出的‘人类命运共同体’理念”。

这份由CGTN智库联合清华大学爱泼斯坦对外传播研究中心进行的调查还显示，94.2%的受访者赞成“和平、发展、公平、正义、民主、自由”的全人类共同价值。

当前，世界正在经历百年未有之大变局，充满希望，也充满挑战。来势汹汹的新冠肺炎疫情，是人类在迈入21世纪第三个十年之际，共同面临的又一场大考。

2020年1月28日，习近平主席在会见世界卫生组织总干事谭德塞时明确表示，人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作。

病毒没有国界，唯有命运与共！越来越多的国家和人们，选择紧紧站在一起，结成抗击疫情的命运共同体，共同面对风险和挑战！

大国担当

公共卫生安全是人类面临的共同挑战。2020年伊始，新冠肺炎疫情发生后，中国以何种方式应对，国际社会高度关注。

同时间赛跑，与病魔较量。中国实施了最严格的防控措施，为世界争取了时间，减缓了病毒向世界其他地方传播的速度。

“我要向所有目前生活在中国的人、那些无法过上正常生活的人表达感激之情。”联合国秘书长古特雷斯说，中国人民以付出巨大自我牺牲的方式，为全人类作出重大贡献。

彼时，新冠病毒来势汹汹，很快波及200多个国家和地区。中国先后向34个国家派出了37支抗疫专家组，昼夜不停，同有关国家疫情防控指挥部和卫生部等重要政府部门座谈交流，为医疗机构、实验室等相关人员开展专业技能培训。

“从熊猫的故乡来到意大利，出发前没有犹豫，到达后身披‘铠甲’，我们把抗击疫情的中国经验带到这里，相信一定能携手共克时艰。”2020年3月17日，华西医院重症医学科小儿ICU护士长唐梦琳在日记里写下这样一段话。

徐芙蓉，湖南省人民医院急诊三部重症监护病房护士长，和队友们走访了津巴布韦和赤道几内亚的72家机构和单位，对当地医疗工作者进行防控知识指导和培训。

“这是一份拯救生命的技术性文件。”徐芙蓉和队友们提交的长达12000字的《新冠疫情防控国家建议书》被非洲国家代表这样称赞。

在那段出行都很危险的日子里，他们代表中国，不畏艰险、万里逆行。中国，同世界各国携手合作，为全球抗疫贡献了属于中国的智慧与力量。

不止于此，本着公开、透明、负责任的态度，中国积极履行国际义务，第一时间向世卫组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间向全球分享新冠病毒基因序列，第一时间公布诊疗方案和防控方案，得到国际社会的积极评价。

守望相助

2020年2月8日，日本东京。凛冽的寒风中，一位身着红色旗袍的日本女孩，举着写有“中国武汉加油”的募捐箱，向每一位慷慨解囊的过往行人鞠躬致谢，“我很喜欢中国，只是做了自己应该做的事情。”

在中国人民众志成城抗击疫情的时候，越来越多的支持和祝福，从世界各地汇聚成“岂曰无衣，与子同裳”的感动，温暖了每一位中国人。

守望相助、同舟共济。2021年5月21日，习近平主席在全球健康峰会上指出：“在这场史无前例的抗疫斗争中，中国得到很多国家支持和帮助，中国也开展了大规模的全球人道主义行动。”对于世卫组织有关新冠肺炎疫情可能在卫生系统较弱国家传播的担忧，中国承诺：将向有关非洲国家提供力所能及的支持，帮助他们增强疫情防控能力。

三年来，新冠病毒不断变异，阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎轮番上阵，给全球疫情防控带来严峻挑战。

“科学技术是人类同疾病斗争的锐利武器”“坚持向科学要答案、要方法”“中西医结合、中西药并用”……

面对前所未知的新型传染病，中国秉持科学精神，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理等各方面——

截至2021年3月8日，4300多位科研人员、386个科研团队，聚焦临床救治和药物、疫苗研发、检测设备和试剂等方向，攻坚克难，有效遏制了疫情大面积蔓延。

秉承“天下一家”的理念，中国同世界各国携手合作，第一时间参与世界卫生组织10个工作组，先后与美、欧、亚、非、拉美、加勒比等地区的30多个国家开展科技抗疫的交流合作；主动推出新冠肺炎疫情防控网上知识中心，在线分享疫情防控科普、最新技术指南和研究成果。

通过视频连线，钟南山院士、李兰娟院士等专家和国外同行交流检测诊断、重症病例救治、院内感染控制、用药方案、医护人员管理等方面的经验。

命运与共

“在这场全世界人民抗疫的战斗中，不管身处何处，大家战胜疫情的决心是相通的。”2020年3月25日，作为中国政府第三批赴意大利抗疫医疗专家组成员，林明这样表达自己美好的心愿。

唯有命运与共，才能战胜疫病。秉持人类命运共同体理念，中国发起了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的动力！

在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，中国尽己所能为国际社会提供援助，宣布向世卫组织提供两批共5000万美元现汇援助，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资，向120多个国家和国际组织提供超过20余亿剂疫苗，相继向20多个国家转让技术、合作生产疫苗……

身处百年变局，“大道不孤”遂“命运与共”，疫情带来的各类衍生风险不容忽视，注定还需要全球共同努力。站在新的十字路口，“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”？路在脚下，我们一起作答。（记者 金振娅）