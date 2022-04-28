国家卫健委：节假日医疗机构急诊24小时开放 不得停诊和拒诊

人民网北京4月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

“五一”假期将至，当前疫情形势下，各医疗机构如何保障群众正常就医？

对此，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，医疗机构要严格落实假期期间值班要求和领导的代班制度，做好节假日期间的医疗服务安排和人力保障，特别是要保证急诊24小时开放，不得出现停诊和拒诊的问题。“我们要求医疗机构要严格落实首诊负责制和急危重症的抢救制度，不能以任何理由推诿、拒绝和延误诊疗，要确保需要紧急救治和常规接续治疗的患者都能够得到及时的医疗服务。”

当前全国新冠肺炎疫情的形势呈现多点散发和局部地区出现规模性疫情的相交织的态势，部分地区的医疗机构也受到了疫情的一定程度的影响。

郭燕红介绍，“五一”假期将至，国家卫生健康委要求，一方面要合理安排好医疗服务，做好假期的值班和值守工作。另一方面，要统筹疫情防控和正常医疗服务，来全力满足人民群众正常的医疗服务需求。

一是要求医疗机构在急诊、抢救室、手术室和病房设立缓冲区域，对于核酸结果不明的一些急危重症患者，要及时救治，相关医务人员在做好个人防护的基础上，给予患者及时的治疗。对于像血液透析患者、放化疗的肿瘤患者，包括孕产妇和新生儿这些特殊群体，要实施精细化的分类服务，切实保障他们能够得到常规和连续的医疗。需要长期药物治疗的慢性病患者，按照最长不超过12周的要求，延长处方量，最大限度地满足患者的用药需求。

二是对于发生疫情的地区，要全力做好封控区、管控区的医疗服务保障，要安排医疗团队对有需求的人员提供咨询和评估，需要外出就医的，由社区点对点接送，达到闭环管理。

三是要加强医疗机构的科学精准防控，做到“非必要不封控”，不能因为疫情的处置，对医疗机构一关了之、一封了之。对于确需采取封管控措施的医疗机构，要迅速启动应急机制，切实保障急诊、血液透析室、手术室、重症监护室、分娩室等这些重点科室服务的连续性，尽最大可能来减少疫情防控对于医疗机构正常诊疗服务的影响。要通过这些措施，确保急危重症的患者救治有保障，慢性病的患者用药有供应，患者的常规医疗服务能够有渠道。