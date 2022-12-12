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防疫热点问答丨儿童发热咳嗽怎么办？

2022年12月12日08:45 来源：新华社

　　当前，本土疫情多点散发，同时，秋冬季是儿童呼吸道感染的高发季节。如果儿童出现发烧、咳嗽等症状应该怎么做？用药时有哪些注意事项？首都医科大学附属北京儿童医院急诊科主任王荃、首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉进行解答。

　　新华社国内部 新华网

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(责编：乔业琼、杨迪)


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