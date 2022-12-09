正确清洗羽绒服 安全干净又保暖（民生服务港）

进入冬季，羽绒服成为人们的常备保暖衣物。但浅色羽绒服往往不耐脏，尤其是领口、袖口、衣角易出现污垢。我们应该如何清洗羽绒服呢？能不能用洗衣机清洗？

专家表示，机洗羽绒服要注意正确方法。羽绒服外层一般有防水涂层、透气性差。当洗衣机内筒高速旋转时，吸饱了水的羽绒不断膨胀，羽绒服内会产生空气，而防水涂层不利于空气排出，羽绒服慢慢地被不断撑大，从而将洗衣机内缸撑满，甚至引起“爆炸”。

那么，应如何正确清洁保养羽绒服呢？

中国日用化工协会副理事长赵旸宇介绍，如果选择洗衣机清洗羽绒服，应选择“羽绒”模式，若洗衣机没有这种模式，可选择“轻柔”模式。洗涤羽绒服最好选择专用清洗剂，对于不太脏或者只有局部污渍的羽绒服，可以选用羽绒专用免水洗喷雾或泡沫清洗剂清洗，只需一喷一擦，就能迅速去除羽绒服上的污渍且不留痕。若污渍较顽固，也可选用羽绒服专用清洗剂进行手洗，对羽绒无损害，去渍同时还具有蓬松、除臭、去味等功能。

赵旸宇建议，为保证羽绒服的保暖性和羽绒的蓬松度，羽绒服没有必要经常洗，一般哪里脏了洗哪里，一个冬季洗一两次即可。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 19 版）