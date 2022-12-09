新华社北京12月8日电题：核酸检测如何优化 居家监测如何进行——国务院联防联控机制新闻发布会回应热点问题

新华社记者顾天成、李恒、彭韵佳

国务院联防联控机制综合组近日相继公布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》《新冠病毒感染者居家治疗指南》《新冠病毒抗原检测应用方案》等多个指导性文件。8日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，就优化核酸检测、居家监测治疗、医疗机构疫情防控、老年人疫苗接种等热点问题作出权威回应。

核酸检测如何优化？聚焦较高风险区域和人员

“进一步优化核酸检测，强调要聚焦感染风险较高的区域和人员。”国家疾控局传防司一级巡视员贺青华说，主要从四个方面缩小核酸检测范围、减少频次。

一是不按行政区域开展全员核酸检测；二是除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明；三是不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明或健康码，不再开展落地检；四是根据防疫工作需要，可开展抗原检测。

针对需要按照有关规定进行核酸检测的高风险岗位从业人员，中国疾控中心研究员王丽萍介绍，重点包括两类：第一类是感染风险较高的，如入境人员、集中隔离场所工作人员、发热门诊医务人员等；第二类是从业环境人员较密集、接触人员较频繁、流动性较强的，如商超工作人员、快递员、外卖员等。

医务人员如何减少感染？加强科学防护和资源调度

医务人员由于岗位特殊，每天会接诊大量患者，因此面临的感染风险极高。

“为最大限度减少医务人员职业暴露风险，医疗机构管理要做到一系列要求。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红说。

郭艳红表示，第一，要加强医疗机构重点区域管理，如发热门诊、急诊、病房。医务人员要科学做好个人防护，穿戴防护用品，努力将职业暴露的风险降到最低。同时，要加强医疗资源调度和准备。

第二，要落实好关心关爱医务人员的各项措施，做好医务人员疫苗接种、健康监测，特别是要动态优化和调整医务人员编组、医疗力量配备和工作班次安排。

第三，医疗机构人流量大，脆弱人群多，因此进入医疗机构要查验48小时核酸阴性证明。患者要尽可能提前做好核酸检测或抗原检测。同时，一旦有急危重症，患者即便没有核酸证明，也以救治为先，保证患者救治工作顺利开展。

哪些情况可居家监测？轻症和无症状感染者

“目前新冠病毒奥密克戎毒株的致病力明显下降，感染后大部分表现为无症状或轻型，所以重症病例很少。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，大部分新冠病毒感染者是可以居家观察治疗的，在此期间要做好个人健康监测，有问题随时联系社区医生，必要时到医院进行救治。

王贵强表示，居家隔离和观察治疗是为了更精准有效地分层救治。居家隔离人员要做好个人防护，和家庭内的成员尽可能少接触，如果接触也要保持一定的距离。

据介绍，居家隔离人员居住的房间要每天通风，最好单用卫生间，环境勤消毒。咳嗽、打喷嚏时，要拿纸巾盖住。同时，同住人员之间的个人物品不要混用，尽可能分开。

高风险人群防护怎么做？落实预防性措施、做好应急预案

老年人和儿童是疫情防控过程中需要特别关注的群体，而老年人又是新冠肺炎重症的高风险人群。对于养老院、福利院等特殊机构的疫情防控，郭燕红表示，要落实好预防性措施，做好应急预案。

在预防性措施方面，要提醒和协助老年人、儿童做好手卫生。工作人员要规范戴口罩，减少机构内人群聚集和流动，降低感染风险。

在应急预案方面，养老院、福利院等特殊机构要做好相关预案，一旦发生感染，要科学进行分区管理。必要时大型集中化养老机构可派驻急救车辆，确保感染老人病情加重时能及时转运至医院。

“希望老年人积极主动接种疫苗，为自己的健康护航。”国家疾控局卫生免疫司司长夏刚说，老年人等脆弱人群接种新冠病毒疫苗获益最大。下一步，将继续通过使用流动接种车、开设老年人接种专场和开通老年人接种绿色通道等措施，方便老年人接种。

居家治疗如何用药？对症用药、不必囤药

针对群众关心的居家治疗期间用药问题，王贵强表示，如果出现发热、咳嗽等症状，可以对症用药，但是不用囤药或大量购买药物。

专家提示，镇痛药有很多药名不同，但成分相同，不要混在一起服用，只服用一种即可。如果用多了、吃多了，会造成一系列不良反应。有基础病的人群，要保障好基础病用药，不能断药。同时，抗菌药物也要合理使用，不能滥用，一定要在医生指导下使用。

如果吃了药，情况没有好转怎么办？专家建议，如出现呼吸困难和气短、原有基础病加重、持续3天以上发烧超过38.5℃等情况，应及时联系社区医生。若病情加重，可直接联系120及时到医院进行诊治。