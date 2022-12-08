新冠病毒疫苗接种安心又方便 老年人应尽早完成全程接种

12月7日，国务院联防联控机制综合组公布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，要求加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排。

11月29日，国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。开设老年人疫苗接种专场，开通疫苗接种车和专车接送渠道，为养老院的老人提供上门接种服务……近期，各地坚持以60岁以上老年人为重点，进一步压实属地责任，加大组织和社会动员力度，努力提升新冠病毒疫苗接种率。

“疫苗接种点的服务水平好，有秩序。”“上门接送，老人接种特别方便！”人民网记者联系到多地居民，均表示疫苗接种安心又方便。

在广州市天河区人民医院，有不少老年人在家人的陪同下来到医院接种新冠病毒疫苗。该接种点开通了长者绿色接种通道，如果老年人来接种疫苗，会优先安排。工作人员表示，有的老年人会咨询如果有糖尿病等基础病是否适合接种新冠病毒疫苗，他们都会从专业的角度给出解答，消除老年人的顾虑。

在北京市海淀区紫竹院街道，各社区会按时上报老年人疫苗接种计划，由街道组织开展“爱心巴士”接送服务，统一安排专车到社区接送老人前往接种点接种新冠病毒疫苗，工作人员全程陪护。接种现场，还专门设立等候区、血压测量区、登记区、接种区、留观区、接种反应处置区等区域以及相关硬件设备。

针对行动不方便的老年人，上海市徐家汇预防接种门诊提供上门接种服务，一名医生和一名护士组成小分队上门接种。“一般是老年人和居委会联系好，收到居委会的反馈后，我们再根据地址，同一小区的可以安排同一时段接种。”工作人员介绍说。

为方便老年人接种新冠病毒疫苗，江西省各地均采取设立临时接种点、巡回接种、设立老年人绿色通道等方式为老年人接种新冠病毒疫苗提供便利。对失能、半失能的老年人，各地均选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建小分队，携带接种后观察期间所需的常用设备和药品，提供上门接种服务。

同时，多地还采用吸入式新冠病毒疫苗等不同类型疫苗接种，提升老年人接种体验，满足多元化需求。

国家疾控局卫生免疫司司长夏刚在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上介绍，80岁以上的老年人感染新冠病毒后，如果一剂疫苗都不接种，死亡风险大概是14.7%，接种一剂疫苗，死亡风险降到7.16%，如果接种三剂疫苗，死亡风险就降到了1.5%。与没有接种疫苗相比，接种三剂疫苗，死亡风险下降了9.3倍。

如果您的父母及身边的老人还没接种新冠病毒疫苗，为了老人们的生命安全和身体健康，请积极提醒他们尽快接种。

北京市新冠疫苗加强免疫接种点信息

（实习生赵嘉欣对本文亦有贡献）