国家卫健委：12月1日新增新冠肺炎本土确诊病例4233例、无症状感染者30539例

12月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4278例。其中境外输入病例45例（广东16例，福建8例，北京6例，上海4例，江西3例，重庆2例，内蒙古1例，辽宁1例，黑龙江1例，山东1例，湖北1例，四川1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，北京1例，福建1例）；本土病例4233例（广东1782例，北京942例，山西193例，重庆189例，云南173例，四川169例，浙江114例，黑龙江87例，福建83例，河南81例，陕西68例，内蒙古55例，辽宁49例，山东42例，湖南30例，江苏27例，上海26例，海南26例，湖北20例，河北18例，贵州12例，新疆11例，吉林10例，广西9例，青海9例，安徽4例，天津1例，江西1例，西藏1例，宁夏1例），含1089例由无症状感染者转为确诊病例（广东824例，重庆64例，浙江61例，云南41例，北京26例，福建17例，四川13例，广西8例，陕西7例，辽宁6例，青海6例，河南5例，山西4例，江苏2例，安徽1例，山东1例，海南1例，贵州1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例2877例，其中境外输入病例85例，本土病例2792例（广东1326例，北京310例，重庆186例，山西175例，河北166例，四川127例，河南84例，内蒙古77例，江苏60例，云南40例，黑龙江36例，浙江26例，福建21例，山东21例，贵州20例，陕西19例，湖南15例，新疆15例，青海12例，辽宁10例，上海9例，甘肃8例，海南7例，江西6例，吉林5例，湖北4例，天津3例，广西2例，宁夏2例），解除医学观察的密切接触者253944人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例736例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27661例，累计治愈出院病例26925例，无死亡病例。

截至12月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例38748例（其中重症病例98例），累计治愈出院病例283983例，累计死亡病例5233例，累计报告确诊病例327964例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者13273513人，尚在医学观察的密切接触者2076029人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30702例，其中境外输入163例，本土30539例（重庆6347例，广东6010例，北京3026例，山西2320例，四川1047例，云南1032例，新疆812例，陕西799例，湖北706例，天津689例，青海688例，广西685例，黑龙江660例，山东623例，江苏523例，辽宁513例，吉林477例，宁夏437例，甘肃396例，安徽380例，河北356例，内蒙古337例，湖南317例，浙江298例，河南291例，贵州240例，上海209例，福建156例，海南76例，江西66例，西藏16例，兵团7例）。

当日解除医学观察的无症状感染者21981例，其中境外输入153例，本土21828例（广东5625例，重庆5059例，河北2365例，北京1371例，新疆1172例，河南803例，山西695例，陕西435例，山东413例，湖南379例，四川379例，甘肃327例，青海324例，内蒙古281例，宁夏280例，黑龙江276例，江苏276例，湖北274例，吉林195例，广西171例，天津164例，云南103例，辽宁98例，安徽72例，江西70例，贵州55例，上海54例，浙江49例，福建23例，西藏21例，海南15例，兵团4例）；当日转为确诊病例1094例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者396094例（境外输入1761例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8790364例。其中，香港特别行政区460548例（出院99432例，死亡10762例），澳门特别行政区808例（出院791例，死亡6例），台湾地区8329008例（出院13742例，死亡14387例）。