世界艾滋病日：这些防“艾”知识，你一定要知道

今天是世界艾滋病日。自世界首例艾滋病感染者确诊至今，人类一直在与艾滋病进行斗争。对于艾滋病，我们需要充分了解它，只有这样才能更好更有效地预防它。

四川省医学科学院·四川省人民医院感染科主治医师杨仁国在接受人民网记者采访时介绍，艾滋病的医学全称为“获得性免疫缺陷综合症”（AIDS），是一种艾滋病病毒（HIV）引起的危害性极大的传染性疾病。艾滋病病毒主要攻击人体免疫系统中最重要的CD4+T淋巴细胞，导致CD4+T淋巴细胞大量破坏，使人体丧失免疫功能，并发细菌、真菌、结核、病毒、寄生虫等机会性感染及肿瘤等疾病，威胁患者生命。

“艾滋病的传播途径主要有性接触传播、血液传播和母婴传播以及其他途径传播。其中，性接触传播是艾滋病的主要传播途径。”杨仁国表示，艾滋病可通过性交的方式在男女之间和男男之间传播。性伴侣越多，感染艾滋病的危险越大。共用注射器静脉吸毒是经血液传播艾滋病的重要危险行为。输入被艾滋病病毒污染的血液或血液制品，使用未经严格消毒的手术、注射、针灸、拔牙、美容等进入人体的器械，都能传播艾滋病。感染了艾滋病病毒的妇女通过妊娠、分娩和哺乳有可能把艾滋病传染给胎儿或婴儿。在未采取预防措施的情况下，1/3左右的胎儿和婴儿会受到感染。

杨仁国说，艾滋病是一种病死率高的传染性疾病，但是艾滋病病毒的传播必须具备一定的条件。离开血液和体液中活细胞的艾滋病病毒非常脆弱，数小时后就会失去活性。如拥抱、握手等社交行为；共用餐具、办公用具、卫生间、游泳池等；咳嗽、打喷嚏、蚊虫叮咬等都不会被传染艾滋病病毒。“我们需要对艾滋病的传播保持警惕，但警惕并不等于无限度地放大恐惧，更不是歧视艾滋病患者。”

“艾滋病目前没有疫苗可以预防，掌握预防知识，拒绝危险行为，做好自身防护才是最有效的预防手段。”针对艾滋病的三条传播途径，杨仁国给出以下预防艾滋病建议：遵守性道德，固定性伴侣；正确使用质量合格的安全套；使用一次性注射器，不与他人共用注射器；不到未经政府机构审批的非正规机构献血；不到非正规机构拔牙、穿耳等；怀孕的艾滋病患者，及时到正规医疗机构进行母婴阻断。