云南省开展消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播省级预评审工作

新年伊始，为全面推进云南省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作进程，顺利通过消除母婴传播国家认证评审，实现健康云南目标，云南省卫生健康委创新性将医院等级评审理念引入消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，通过PDCA管理循环，明确计划、强调执行、强化检查、落实整改。

云南省卫生健康委以世界卫生组织《艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证指南》《艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证评估工具》以及《中国消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划（2021-2025年）（征求意见稿）》为框架，组织制定《云南省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播评审标准实施细则》，评审标准围绕组织管理与项目服务、数据管理与质量、实验室管理与质量以及人权、性别平等与社区参与四个方面，明确评审要点，并附要点解读，为受评机构准备支撑材料提供指引。

此次预评审共设专家若干名，按四个评审领域分为4个评审小组，设总观察员1名。采取汇报工作进展、查阅资料、现场查看、管理人员及医务人员访谈、服务对象个人深入访谈及社会组织访谈等方式，分别对临沧市、昆明市进行预评审。

通过此次预评审，云南省更加深刻认清消除母婴传播工作面临的新形势及新任务，总结成效和经验，列出问题清单，挂图作战，逐一销号。下一步将聚焦短板问题，坚定信心与决心，全力推动云南消除母婴传播工作目标如期实现。（ 云南省卫生健康委妇幼处供稿）