让完整社区成为幸福生活的港湾（评论员观察）

提升社区居民的生活品质，不仅需要相对完善的社区公共设施和服务，还要注重由社区到街道、区域乃至城市治理的分工衔接

社区作为群众共同生活空间，是居民对一个地方产生认同感和归属感最直接的纽带。提升社区服务设施的便利度、生活环境的舒适度，有助于增强居民的获得感、幸福感、安全感。不久前，住房和城乡建设部办公厅、民政部办公厅印发《关于开展完整社区建设试点工作的通知》，要求进一步健全完善城市社区服务功能，打造一批安全健康、设施完善、管理有序的完整社区样板。

完整社区，是指在居民适宜步行范围内有完善的基本公共服务设施、健全的便民商业服务设施、完备的市政配套基础设施、充足的公共活动空间、全覆盖的物业管理和健全的社区管理机制，且居民归属感、认同感较强的居住社区。开展完整社区建设，对于提升社区公共服务水平、更好满足人民群众的美好生活需要具有积极意义。

习近平总书记强调：“强化社区为民、便民、安民功能，做到居民有需求、社区有服务，让社区成为居民最放心、最安心的港湾。”居民有需求、社区有服务，实际上正是完整社区所要追求的目标，即居民在社区就可以满足基本的日常生活需求。这意味着，完整社区不仅要有幼儿园、托儿所、老年服务站、社区卫生服务站等公共设施，还要配建便利店、邮件和快件寄递服务设施、理发店、药店、维修点、家政服务网点等便民商业服务设施，更要通过良好的社区治理以及智能化服务，提升社区的舒适度和居民的归属感。

党的十八大以来，我国不断创新城乡社区治理，推动更多资源、服务、管理下沉到基层，城乡社区公共服务水平不断提升。但也要看到，当前社区建设水平与人们多元化、个性化、品质化的服务需求仍有差距，一些社区还存在设施不完善、公共活动空间不足、物业管理覆盖面不广等问题。推进完整社区建设，是对民之所盼的回应，也是时代进步的要求。

推进基本公共服务建设，要以人为本。开展完整社区建设，要着眼于重点人群，营造全龄友好的生活环境。老人和小孩作为社区最常住的居民，在社区时间最长、使用设施最频繁，是完整社区建设需要优先满足、充分保障的人群。正因此，《通知》在强调补齐社区服务设施短板、全力改善人居环境的同时，要求推进社区适老化、适儿化改造。这是很好的着力点，也是群众关切所在。

社区是公共服务的“最后一百米”，提升社区居民的生活品质，不仅需要相对完善的社区公共设施和服务，还要注重由社区到街道、区域乃至城市治理的分工衔接。《通知》提出，要将邻近的完整社区统筹为活力街区，配建中小学、养老院、社区医院等设施，与15分钟生活圈相衔接，使街道和社区两级公共服务衔接起来。可见，建设完整社区，不仅要把各类资源、服务向基层倾斜，还要强化社区的服务响应能力。近年来，各地加强智慧社区建设，通过信息技术将各类设施和服务互联互通，提升了社区解决“关键小事”的能力。比如，北京市大力推广“吹哨报到”“接诉即办”等机制，社区依靠这一机制解决了不少难题。这样的治理机制，与建设完整社区的要求十分契合，可在实践中进一步加强融合，探索可复制、可推广的经验。

党的二十大报告提出，增进民生福祉，提高人民生活品质。我国居民大部分时间在社区度过，社区是提供基本公共服务、提高人民生活品质的关键载体。坚持为民服务宗旨，围绕群众身边的急难愁盼问题，不断健全社区管理机制，增强社区公共服务能力，定能让完整社区成为人民高品质生活的空间，让群众感受到民生关怀就在身边、触手可及。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 05 版）