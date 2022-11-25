儿童青少年近视如何预防？（民生服务港）

预防近视，要从儿童青少年抓起。如何保护好孩子的视力？什么时间应该带孩子检查视力？

上海市眼病防治中心临床研究中心主任何鲜桂告诉记者，家长应在孩子学前段或者小学低年级段到医疗机构做一次规范的散瞳验光，从而有的放矢地开展防控。

通常新生儿的双眼眼轴较短，处于远视状态，有一定远视度数的储备，医学上称之为远视储备。随着生长发育，远视储备会逐渐消耗，生理性远视也逐渐趋于正常视力。

何鲜桂介绍，不良用眼方式等原因容易造成远视储备过快消耗，导致在成长的某些阶段发生近视。因此，家长要重视保护儿童远视储备量。除了散瞳验光方法，定期测量眼轴、建立屈光发育档案，也可帮助家长精确了解孩子远视储备的消耗情况。

如何预防近视？何鲜桂表示，增加户外活动时间可以有效降低近视发生的风险，要坚持参加户外活动，学前儿童建议每天3小时以上，中小学生每天2小时以上，同时减少长时间过度近距离用眼，避免过度使用电子产品。

国家卫生健康委印发的《0—6岁儿童眼保健及视力检查服务规范（试行）》，明确了儿童眼健康管理服务时间和频次。专家介绍，不同阶段的筛查各有侧重。婴儿期也就是1岁以内，眼保健主要是筛查儿童有没有先天性致盲性疾病等；1至3岁儿童眼保健的重点是筛查斜视、弱视等相关眼病；4至6岁的重点是了解儿童视力和屈光状态，进行近视防控。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 17 版）