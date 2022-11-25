全力筑牢民生保障网（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报广州11月24日电 （记者罗艾桦、贺林平）面对新冠肺炎疫情，广州市委和市政府坚持人民至上、生命至上，多措并举筑牢民生保障网，责成12345热线24小时保持畅通，多渠道收集群众生活物资、医疗救治等方面困难问题，第一时间转达职能部门予以解决，并明确要求各医疗机构不得以管控、核酸检测、红黄码为由推诿、拒收患者和限制就诊，做到疫情防控有力度，保障民生有温度。广州市高风险区域内在册特殊困难群众基本生活均得到妥善保障。

作为志愿者，广州日报记者廖靖文在海珠区桂田村工作了多日。据她介绍，连日来，通过建立“1+13+9”（1个指挥部、13个专班和9个现场驻点服务保障组）的指挥防控保障体系，以及“政府派发爱心包+居民网购”的工作机制，桂田片区成功织起三张“网”——一张隔离网、一张管理网、一张保障网。志愿者们为片区2.63万居民配送物资，日均配送万余份，总量30余万份。

“当前，广州市、区两级生活物资保障组，统筹全市保供力量，全力稳定源头物资供应，全力推进末端保供配送，保证量足价稳。”广州市商务局负责人表示，仅江南果菜批发市场一家，平均每天蔬菜交易量就达7040吨。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 03 版）