不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施（国务院联防联控机制发布会）

本报北京11月17日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制17日召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，完整、全面、准确理解和把握优化防控工作的部署举措。坚决反对两种倾向，既要持续整治“层层加码”，防止“一封了之”，又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”，保障好优化调整疫情防控二十条措施不折不扣落地落实。

二十条措施提出，不再判定密接的密接。这是否会带来防疫漏洞？中国工程院院士、国家疾控局副局长沈洪兵说，这是基于感染风险大小提出的更加科学精准的防控措施，是为了更加有效地利用流调、隔离等防控资源和服务保障资源。这要求在防控工作中更科学、更规范、更快速地开展流调和风险研判，把有限的防控资源用在最重要的防控工作上，最大程度地保护人民生命安全和身体健康，最大限度地降低对群众正常生产生活秩序的影响。

二十条措施中提出，加强医疗资源建设。国家卫健委医疗应急司司长郭燕红说，应对新冠病毒的变异，要加强医疗服务能力建设和救治资源准备。疫情发生以来，国家持续加强定点医院建设，要求各地根据当地人口规模，配足配齐救治床位，加强重症监护单元建设，使ICU床位达到床位总数的10%；要求各地按照“平急结合”的原则，依托现有大型场馆，提前做好方舱医院建设，并准备好医护力量；持续加强发热门诊建设，要求二级以上医院要设置发热门诊，做到应设尽设，应开尽开，而且要严格执行首诊负责制。

“二十条措施取消了中风险区的判定，并且更加科学精准地判定高风险区，以单元和楼栋进行判定。”中国疾控中心传防处研究员王丽萍说，这对各地疫情的处置工作提出了更高的标准，要求流调、风险研判更加精准高效，该管住的风险要管、该落实的要落实到位、该取消的坚决取消。高风险区内的核酸检测和管控措施，仍然要按照第九版防控方案实施。

二十条措施中对规范开展核酸检测有哪些要求？沈洪兵介绍，一是常态化核酸检测要求。没有发生疫情的地区主要是严格落实对风险岗位、重点人员的核酸检测要求，不能擅自扩大核酸检测范围。二是发生疫情的区域要在流行病学调查基础上，根据疫情发生地区人口规模大小、感染来源是否明确、是否存在社区传播风险及传播链是否清晰等因素综合研判，根据风险大小，按照分级分类的原则，确定检测人群的范围、频次和先后顺序。三是公共场所查验核酸检测证明的有关要求。为有效防范疫情扩散蔓延，跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具，抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”，入住宾馆酒店和进入旅游景区人员需要查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。

文化和旅游部15日印发《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》。文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇介绍，《通知》针对旅游活动管理，优化了跨省旅游政策，根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理；针对文化活动管理，优化了公共文化场所、社会艺术水平考级活动、聚集性文化活动核酸检测查验措施；针对人员管理，调整了行业从业人员的核酸检测要求，必须根据属地疫情防控要求开展核酸检测；加大对“一刀切”“层层加码”问题整治力度，要求各地文化和旅游部门严格执行国家统一的防控政策。

二十条措施发布后，有些地方减少了核酸检测点，出现群众排长队做核酸的情况，如何缓解这个问题？郭燕红说，核酸检测点的布局要方便群众愿检尽检和应检尽检。要优化采样点的布局，对采样点实施网格化管理，覆盖辖区内的服务人群。要向社会公布采样点的相关信息，也可以通过建立和完善电子地图，及时更新，方便群众查询、就近进行采样。合理安排采样时间，优化采样人员的班次。各地要做好采样点供需情况的监测，密切关注群众检测的需求，针对人口密度较大、人流量比较高的社区和场所，通过增设采样点位、增加采样人员等方式，扩大采样服务的供给。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 04 版）