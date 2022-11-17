10月公立医院行业观察：深化以公益性为导向的公立医院改革、医院开设共享厨房受关注

近日，人民在线公立医院社会评价研究院发布10月份《公立医院行业观察报告》，对近期重要政策舆论反馈、公立医院热点话题、涉医案例等进行梳理研究。

聚焦行业政策及医院热点话题

《报告》显示，2022年10月，有关公立医院的报道及转载总量约为192.2万篇，较上月下降。其中，新闻媒体7.3万篇、网络资讯39.9万篇、网络视频2万篇、论坛博客7.3万篇、微博35.3万条、微信公众号文章58.6万篇、客户端文章41.8万篇。

图1：各媒介传播总量（单位：万篇）

注：新闻媒体包括网络媒体、数字报刊、外媒；网络资讯包括资讯网站及政府、企业官网。

《报告》指出，10月，舆情热度高峰出现在中下旬，党的二十大报告提及“深化以公益性为导向的公立医院改革”受到舆论关注。此外，10月上旬，热点话题主要包括“新华社报道《深化医改着力解决群众看病难、看病贵》”“国家卫生健康委发布《关于启动2022年度二级和三级公立医院绩效考核有关工作的通知》”等；10月下旬，热点话题主要包括“《人民日报》报道吉林大学第一医院开办‘便民门诊’的启示”“《光明日报》报道三明医改缘何成‘标杆’”等。

表1：政策热点话题



表2：地方医疗热点话题



表3：公立医院热点话题



医院服务彰显人性化及如何做好相关管理工作成关注焦点

10月13日，据《西安晚报》报道，陕西省人民医院专门开设共享厨房，准备了各种食材蔬菜“零加价”提供给患者家属使用。共享厨房有专人专职管理，使用者支付极少的费用后，自带或在食堂采购食材，就能随时自己动手下厨。

《报告》指出，舆论认为陕西省人民医院开设共享厨房是医院服务人性化的体现，有值得借鉴之处。如华声在线评论称，低价、共享、自主、干净，是爱心共享厨房的亮眼标签，不仅能够协助患者更好地调养身心，也减轻了患者家庭的经济负担，是一项具有可复制性的人性化设计，值得推广到各地。舜网评论称，医院特别是外地病人比例较高的三甲医院，不妨让“零加价”共享厨房成为医院的一个标配。《陕西日报》称，期待政府层面能有一些指导意见、出台一些鼓励支持措施，期待更多医院能跟进设立类似的一方天地。

共享厨房存在的管理问题不容忽视。如有媒体指出，医院后续也要考虑到烹饪人员的空间拥挤问题和厨房的使用安全保障，确保在安全的基础上将人性化服务惠泽更多百姓。也有网民观点称，要警惕共享厨房在使用过程中可能出现的纠纷，也有网民担忧一旦使用量过大，可能存在卫生问题导致食品安全隐患。

《报告》对2022年度二级和三级公立医院绩效考核启动、国家重症医学中心和国家重症区域医疗中心设置标准等多项政策舆论反馈进行了总结梳理。同时，《报告》还对部分关涉公立医院的舆情事件进行了重点分析，并就公立医院在下一阶段的工作中如何进一步完善管理、提高医疗服务水平、构筑良好医患关系舆论氛围等提出了相关建议。