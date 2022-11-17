北京新增172例本土确诊病例、262例无症状感染者

中新网11月17日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，11月16日0时至24时，北京新增172例本土确诊病例和262例无症状感染者(含11例无症状感染者转确诊病例，其中179例已通报)，347例隔离观察人员、76例社会面筛查人员，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。治愈出院45例，解除医学观察的无症状感染者34例。

本土确诊病例：

确诊病例1：现住朝阳区八里桥南院。

确诊病例2：现住朝阳区道樱花园。

确诊病例3：现住朝阳区吕家营村。

确诊病例4：现住朝阳区牛王庙村东坝河16号。

确诊病例5：现住朝阳区育惠南路甲1号。

确诊病例6：现住朝阳区望京西园一区。

确诊病例7：现住朝阳区鸿博家园一期C区。

确诊病例8：现住朝阳区石佛营东里134号院。

确诊病例9：现住朝阳区东三环八棵杨56号楼。

确诊病例10：现住朝阳区来广营望春园。

确诊病例11：现住海淀区阜成路65号。

确诊病例12：现住海淀区清河街道潮漫酒店。

确诊病例13：现住海淀区永旺家园四区。

确诊病例14、15、16：现住海淀区南平庄村。

确诊病例17：现住海淀区颐和园路5号。

确诊病例18：现住海淀区四季青桥欧尚北段佳美丽苑美容院。

确诊病例19：现住海淀区佟家坟151号。

确诊病例20：现住海淀区新城西区。

确诊病例21、22：现住丰台区马家堡67号院。

确诊病例23：现住通州区珠江逸景。

确诊病例24：现住大兴区金科巷5号。

确诊病例25：现住平谷区北张岱南街32号。

以上均为社会面筛查人员，11月16日诊断为确诊病例。

确诊病例26至30：现住东城区；

确诊病例31至37：现住西城区；

确诊病例38至105：现住朝阳区；

确诊病例106至127：现住海淀区；

确诊病例128至133：现住丰台区；

确诊病例134、135、136：现住门头沟区；

确诊病例137至140：现住房山区；

确诊病例141、142、143：现住通州区；

确诊病例144至154：现住顺义区；

确诊病例155、156：现住昌平区；

确诊病例157、158：现住大兴区；

确诊病例159、160、161：现住密云区。

以上均为隔离观察人员，11月16日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者：

无症状感染者1：现住西城区右安门内大街67号院。

无症状感染者2：现住西城区黄寺大街21号便宜坊烤鸭店员工宿舍。

无症状感染者3：现住西城区西便门内大街79号院。

无症状感染者4：现住西城区马连道78号院瑞莲家园。

无症状感染者5：现住朝阳区呼家楼街道远洋国际保安宿舍。

无症状感染者6、7、8：现住朝阳区吕家营村。

无症状感染者9：现住朝阳区小武基村陈家村。

无症状感染者10：现住朝阳区康营家园A区。

无症状感染者11、12：现住朝阳区亮马桥路56号院。

无症状感染者13：现住朝阳区垡头路18号。

无症状感染者14：现住朝阳区广顺北大街31号。

无症状感染者15：现住朝阳区远洋一方林语苑。

无症状感染者16：现住朝阳区阳明国际公寓A座。

无症状感染者17：现住朝阳区华严北里。

无症状感染者18：现住朝阳区常营乡远帆酒店。

无症状感染者19、28、32：现住朝阳区何各庄村。

无症状感染者20、22、23、30：现住朝阳区平房村。

无症状感染者21：现住朝阳区望京西园二区。

无症状感染者24：现住朝阳区定福庄园艺厂1号院。

无症状感染者25：现住朝阳区周庄嘉园。

无症状感染者26：现住朝阳区林萃西里。

无症状感染者27：现住朝阳区红庙北里50号楼。

无症状感染者29：现住朝阳区东大桥路甲16号楼。

无症状感染者31：现住朝阳区康营家园29区。

无症状感染者33：现住海淀区佟家坟村。

无症状感染者34：现住海淀区月季园小区。

无症状感染者35：现住丰台区造甲街7号楼。

无症状感染者36：现住房山区大十三里村。

无症状感染者37：现住顺义区香花畦家园。

无症状感染者38：现住昌平区东沙各庄村。

无症状感染者39：现住昌平区白各庄村新村。

无症状感染者40、41：现住昌平区金科帕提欧小区。

无症状感染者42：现住昌平区八仙庄村。

无症状感染者43、44、45：现住昌平区南七家村。

无症状感染者46：现住昌平区葛村。

无症状感染者47：现住昌平区天通苑西一区北门旁报亭。

无症状感染者48：现住昌平区鲁疃嘉园南区。

无症状感染者49：现住大兴区狼垡村。

无症状感染者50：现住大兴区新凤小区。

无症状感染者51：现住大兴区北京密码小区。

以上均为社会面筛查人员，11月16日诊断为无症状感染者。

无症状感染者52至56：现住东城区；

无症状感染者57至69：现住西城区；

无症状感染者70至193：现住朝阳区；

无症状感染者194至203：现住海淀区；

无症状感染者204至211：现住丰台区；

无症状感染者212：现住门头沟区；

无症状感染者213、214：现住房山区；

无症状感染者215至223：现住通州区；

无症状感染者224至229：现住顺义区；

无症状感染者230至258：现住昌平区；

无症状感染者259、260、261：现住大兴区；

无症状感染者262：现住延庆区。

以上均为隔离观察人员，11月16日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。