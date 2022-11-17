重庆新增本土确诊病例172例 新增本土无症状感染者3900例

中新网11月17日电 据重庆市卫健委网站消息，11月16日0—24时，重庆市新增本土确诊病例172例(垫江县22例、巴南区19例、沙坪坝区18例、北碚区17例、梁平区13例、南岸区12例、云阳县8例、九龙坡区7例、江津区7例、荣昌区7例、渝中区5例、大渡口区5例、江北区5例、渝北区4例、开州区4例、酉阳县4例、永川区3例、万州区2例、合川区2例、大足区2例、万盛经开区2例、涪陵区1例、长寿区1例、綦江区1例、奉节县1例)，其中，88例在隔离管控人员中发现、8例在重点人员核酸检测中发现、20例在区域核酸检测中发现、25例在扩面核酸检测中发现、31例由无症状感染者转为确诊病例。

新增本土无症状感染者3900例(九龙坡区1063例、江北区724例、渝北区481例、沙坪坝区337例、北碚区256例、渝中区205例、垫江县114例、南岸区105例、秀山县101例、大渡口区89例、巴南区63例、合川区59例、綦江区42例、万州区41例、巫溪县40例、江津区39例、云阳县28例、涪陵区18例、璧山区18例、开州区14例、铜梁区11例、潼南区8例、万盛经开区7例、梁平区6例、酉阳县6例、永川区5例、大足区5例、忠县4例、黔江区3例、巫山县3例、南川区2例、长寿区1例、城口县1例、奉节县1例)，其中，2827例在隔离管控人员中发现、106例在重点人员核酸检测中发现、802例在区域核酸检测中发现、165例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例31例(沙坪坝区13例、大足区4例、九龙坡区3例、渝北区2例、巴南区2例、万州区1例、大渡口区1例、江北区1例、永川区1例、南川区1例、铜梁区1例、垫江县1例)，解除本土无症状感染者医学观察53例(九龙坡区11例、沙坪坝区10例、江北区8例、渝北区4例、万州区3例、南川区3例、大足区3例、大渡口区2例、永川区2例、垫江县2例、南岸区1例、北碚区1例、铜梁区1例、巫溪县1例、彭水县1例)。

截至11月16日24时，重庆市现有本土确诊病例1491例(沙坪坝区285例、垫江县154例、大足区124例、秀山县99例、巴南区90例、渝北区87例、北碚区84例、九龙坡区58例、南岸区45例、梁平区45例、大渡口区41例、江北区40例、开州区37例、合川区36例、渝中区33例、江津区26例、铜梁区25例、永川区23例、万州区18例、云阳县17例、奉节县16例、长寿区14例、南川区13例、涪陵区10例、荣昌区10例、潼南区9例、彭水县9例、璧山区8例、酉阳县8例、万盛经开区7例、綦江区6例、黔江区4例、忠县3例、巫山县3例、武隆区2例、丰都县1例、石柱县1例)，现有本土无症状感染者16171例(九龙坡区4289例、渝北区2346例、江北区2335例、沙坪坝区1746例、渝中区878例、北碚区693例、南岸区594例、大渡口区436例、垫江县436例、合川区362例、巴南区336例、秀山县241例、大足区227例、万州区183例、巫溪县162例、江津区149例、铜梁区123例、璧山区115例、綦江区101例、涪陵区72例、云阳县70例、南川区41例、开州区41例、永川区35例、长寿区23例、奉节县18例、潼南区17例、梁平区14例、酉阳县14例、巫山县13例、万盛经开区13例、彭水县12例、黔江区8例、荣昌区8例、忠县8例、武隆区4例、丰都县4例、城口县3例、石柱县1例)。

11月16日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例和无症状感染者；解除境外输入无症状感染者医学观察1例(意大利)。

截至11月16日24时，重庆市现有境外输入确诊病例14例(意大利4例、韩国1例、西班牙5例、中国香港1例、阿联酋3例)，现有境外输入无症状感染者5例(西班牙3例、中国香港1例、阿联酋1例)。