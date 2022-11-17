筑牢健康中国的家庭基石

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。”一段时间以来，由中国计生协、健康中国行动推进办、农业农村部、国家卫生健康委、国家乡村振兴局、国家中医药管理局、全国妇联联合开展的“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动，通过分享健康家风故事与健康饮食，倡导文明健康、绿色环保生活方式，传递家风温情，引发广泛关注。

“健康阳光的生活方式让我们一家感到幸福快乐”“让美味与健康同行，才能真正享受美好‘食’光”……和谐的家庭氛围、良好的家风家教，对个人健康素养提升、健康习惯养成具有重要意义。而家风家教作为一种精神传承，需要文明健康的生活方式作为载体。推动健康生活理念根植家庭、深入人心，不仅有益于千千万万中国家庭的幸福，更有助于夯实健康中国的基础。

开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动，旨在深入贯彻习近平总书记关于加强家庭家教家风建设的重要论述以及倡导文明健康、绿色环保生活方式的重要指示批示精神，将新时代家庭家教家风建设与健康中国建设相结合，进一步巩固家庭健康促进行动成效，推动健康中国行动在家庭落地生根，打造“健康中国，健康家庭”服务品牌，营造家家行动、人人参与、共建共享的良好社会氛围。

“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动开展以来，群众参与度高，社会各界反响热烈。以家庭健康教育为重点，面向广大家庭普及合理膳食、科学运动、“三减三健”、心理健康等健康知识；聚焦讲好健康家风故事、分享“健康家·味道”故事、开展家庭健康知识竞赛等，将健康生活理念融入家风创建；广泛开展以倡导文明健康、绿色环保生活方式为核心的家风实践活动……人们在学习健康知识的过程中创造温馨和睦的家庭氛围，在养成健康生活习惯的同时形成健康向上的家风家教。

家风不仅影响着一个家庭，更是社会风气的基础；家庭则是社会的微观细胞，每一个家庭的健康是健康中国的基石。在疫情防控中，一个个家庭遵守防疫规定，一个个市民自觉戴起口罩、保持社交距离，凝聚起抗击疫情的合力。特别是广大青少年儿童，正是在父母长辈的言传身教中渐渐养成了勤洗手、使用公勺公筷、不随地吐痰等好习惯。随着“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动持续开展，越来越多的家庭参与其中，这将进一步增强广大家庭和人民群众公共卫生意识，实现家教家风建设与健康中国建设相互促进、相得益彰。

传承好家风，健康伴我行。让健康作为一种强大的精神基因代代相传，让健康成为家风家教的重要内涵和重要支撑，定能形成全民追求健康、乐享健康的社会风气，推动健康中国行动生根发芽、开花结果。

（作者为中国计划生育协会党组成员、副秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 07 版）