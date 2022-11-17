轻点手机屏幕，前后用时不到5分钟，家住福建省福州市台江区的郑老伯顺利在“榕医通”微信公众号上完成签约“积分制”家庭医生签约服务。

福州于今年3月创新推出该项服务，集智能签约、团队协作、医患互动、预约诊疗、医护上门、健康管理、积分增值、智能监管等8个应用为一体，为居民提供“一站式”家庭医生签约服务。

“2017年，福州便试点推出家庭医生签约服务，此次创新是2.0升级版。”福州市卫健委基层卫生健康处处长钟志华介绍，以往签约家庭医生，需要居民持医保卡到基层医疗卫生机构现场办理。新机制下，通过手机即可线上一键签约，福州市范围内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民均可参加。目前，福州已有20余万居民成功签约此项服务。

定向服务更精准

“菜单式”服务、精细化健康管理是“积分制”家庭医生的一大亮点。

“积分制”家庭医生签约服务含9个服务包，包括1个健康服务包，以及孕产妇、儿童、老年人、高血压、糖尿病、肺结核、精神障碍患者和常见病诊疗等8个重点服务包。“健康服务包为国家免费提供的基本公共卫生服务，重点服务包每人每年20元。”钟志华介绍。

签约后，社区卫生服务站的全科医生成为居民的家庭医生，提供健康档案管理、上门随访、健康教育等公共卫生服务与临床治疗服务。同时，签约重点服务包的居民，还可选择市县公立医院及三级民营医院临床专科中级职称以上的专科医师作为健康顾问，居民每年可优先预约健康顾问4至6次和健康顾问所在医院其他医师2至3次。“每个服务包都明确服务对象、服务内容、服务频次，并有总次数和进度。”钟志华说。

“健康档案有人管理，健康生活有人提醒，健康咨询有人回应。”谈及家庭医生体验，郑老伯给出好评。根据自身情况，他签约了老年人、高血压、糖尿病等3个重点服务包，选择了台江区瀛洲街道社区卫生服务中心全科医生陈铭作为自己的家庭医生，福州市第一医院心内科副主任欧阳煜作为健康顾问。据介绍，根据选择的服务包，手机会推送相应健康科普，有健康问题直接线上咨询，在家就能得到服务。

“通过居民选择，将社区医生和市级医院专科医生联系在一起，社区医生的顾问团队更强，给居民指导起来也更有底气了。”社区医生陈铭说。根据规定，健康顾问每年至少面向其所在家庭医生团队的基层成员开展2次业务培训，也可以通过基层坐诊、远程门诊、专科咨询、科室共建、联合门诊（病房）、带教示范等方式提升基层医疗服务能力。

“我已经是100名居民的健康顾问了。希望通过和社区医生的配合，规范心血管病方面的诊疗，提升社区医生的诊疗水平，让更多居民获益。”欧阳煜说。

互动积分用途多

“积分制”是福州此次创新模式的亮点。“设置积分，是为了破解基层医疗服务中的一些难点。”钟志华表示，福州试点家庭医生服务以来，曾面临居民体验不佳、签而不约等问题，“通过积分，一方面引导增加医患互动、提升居民健康素养，一方面提高家庭医生服务的吸引力与基层医疗服务能力。”

积分如何获得？签约居民手机登录家庭医生模块，通过主动更新本人电子健康档案、阅读科普知识及资讯、及时参与家庭医生签约满意度年度调查、及时确认或评价履约记录等，均可获得相应积分。“积分成为评价机制的一部分，促进家庭医生提升服务成效。”钟志华表示，通过建立服务对象评价机制，将家庭医生签约服务“有没有、行不行、好不好”的表决权交给居民。

对居民来说，积分有何用途？使用积分可以免费兑换增值健康服务，如中医理疗、肝肾功能检查、心电图检查、成人Ⅱ类疫苗优先预约等。

“创新‘积分制’拉近了医生与居民的距离，同时对于开展健康教育来说，更有指向性。”福州市鼓楼区鼓东街道社区卫生服务中心全科医生滕梅说。

福州加强了家庭医生签约服务质量考核和监督力度，将家庭医生团队履约情况、健康管理效果、服务质量和签约居民满意度等作为评价指标。通过自动抓取签约履约数据开展监督评价，评价结果同经费拨付、绩效分配、评优评先等挂钩。

功能拓展更惠民

穿上白大褂、手拿医疗包，福州市鼓楼区温泉街道汤边社区卫生服务站的护士陈小娟准时敲响了患者张汉梅的家门。

5天前，60岁的张汉梅刚刚做完手术，出院后手术切口需定期换药。这天下午，她的家属通过“榕医通”平台发布医护上门需求，15分钟后，汤边社区卫生服务站线上“抢单”成功，随即安排陈小娟上门。

“上医院换药，要折腾一天。患者卧床行动不便，被抬来抬去也遭罪。”预约流程便捷、服务上门贴心，服务完成后，陈小娟还耐心叮嘱护理知识，这让老人与家属十分满意，“服务态度好，技术水平高，谢谢！”

居民线上下单、医疗机构抢单、医护服务到家……这是自6月起，福州“积分制”家庭医生签约服务上线的又一新功能，签约居民在家庭医生服务的基础上，还可按需选择46项医护上门增值服务。

“医护上门服务由福州具备上门居家医疗服务资质的二级及以下医疗机构提供，目前已有170家医疗机构上线。”钟志华表示，借助“榕医通”平台，大大拓展了家庭医生服务内涵，推进服务“到家”。“积分制”家庭医生签约内容更多元、服务更鲜活。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 04 版）