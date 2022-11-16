世界首个唾液孕检试剂盒即将上市

科技日报特拉维夫11月14日电 （记者胡定坤）日前，以色列生物技术公司Salignostics宣布，该公司研制的全球首个唾液孕检试剂盒将在数月之内，在以色列、南非、欧盟、阿联酋等地的药店和其他零售机构上市。

Salignostics由以色列希伯来大学的研究团队于2016年创立，该团队专注于基于唾液的体外诊断技术研究，成功研制出唾液新冠抗原检测试剂盒，并在该成果的基础上开发出唾液孕检技术。2021年，该公司在以色列完成了对300名孕妇和非孕妇的临床试验，其唾液孕检试剂盒已获欧盟和以色列相关机构批准上市，并正在申请美国食品和药品管理局批准以进入美国市场。

Salignostics的唾液孕检试剂盒主要包括两个装置，一是唾液收集管，检测前需将其放入口中1分钟，并转动几次以吸收唾液；二是唾液检测管，操作时需将唾液收集管插入检测管中，并顺时针转动连接，之后将其置于水平桌面等待检测试剂与唾液的反应，最快4分钟即可得到结果，检测管末端窗口显示“两道杠”则为阳性，表示怀孕。

与传统的尿检或血检方式相同，唾液孕检试剂盒的检测目标也是人绒毛膜促性腺激素，Salignostics公司称其唾液检测技术具有较高的准确性，可在错过月经的第一天判断是否怀孕。但不同的是，血检往往需在医疗机构进行，而尿检则面临卫生和隐私问题，唾液检测在便利性等“用户体验”上有一定的优势。

据统计，全球每年约售出8.4亿份“验孕棒”，年市场规模达到20亿美元。Salignostics公司称其市场调查显示，68%的女性会在唾液和尿液检测中选择唾液做为孕检手段，该公司在以色列的制造工厂每月可生产100万个唾液孕检试剂盒。

Salignostics公司认为，唾液中有超过5000种已知蛋白质，是医学诊断中仅次于血液的“第二重要体液”。目前，该公司还在研究用于检测心脏病风险、幽门螺旋杆菌和疟疾的唾液检测试剂盒。公司联合创始人阿龙·帕尔蒙教授称，唾液是快速诊断的关键，是检测激素、病毒甚至疾病的重要非侵入性、简单又卫生的方法。