新冠抗原检测试剂需要冷藏吗

□ 每一种新冠抗原检测试剂的储存条件都不一样，应按照说明书要求储存。只要不暴露在极端温度下，没有必要对检测试剂做特殊储存，就如普通药品一般放置即可。

□ 在进行新冠抗原检测时，应先检查检测试剂的有效性：其一，查看检测试剂的失效日期，必须在有效期内使用；其二，查看检测卡的塑料包装袋有无破损，如有破损不可使用。

新冠肺炎疫情防控常态化下，不少药店及市民家中都备有新冠抗原检测试剂。当前，虽然不少地区已入秋，但南方部分地区仍然高温。有观点认为，在这种情况下，检测试剂需要冷藏，否则会失效。这是真的吗？存储检测试剂需要注意些什么？

中国药品监督管理研究会副会长王宝亭表示，每一种新冠抗原检测试剂的储存条件都不一样，应按照说明书要求储存。

记者梳理资料发现，截至8月22日，国内共有32款新冠抗原检测试剂上市。对于其储藏条件，不同厂家产品略有差异，但大多都要求存放于2℃至30℃的干燥避光环境中。

复星诊断科技(上海)有限公司分子和免疫荧光市场总监张钧玮介绍，大部分新冠抗原检测试剂的储运温度在2℃至30℃之间，如果当地气温持续超过30℃，建议将其放入为温度为0℃至8℃的冰箱中；室内储存时，需要在避光阴凉干燥处存放。需要注意的是，严禁对抗原检测试剂进行冷冻，测试时需要先将检测试剂拿出并恢复至室温后再使用。

北京热景生物技术股份有限公司有关负责人介绍，新冠抗原检测试剂开封后，应在30分钟内使用；高温高湿条件下，即开即用；气温过高时，可以将检测试剂放在冰箱储存，温度保持在4℃至8℃即可。需要注意的是，冷藏保存的检测试剂从冰箱拿出后不要立刻使用，而是静置至正常室温（通常为10℃至30℃）后再拆封使用，检测也应在室温环境中进行。

也有生产企业表示，新冠抗原检测试剂短时间暴露在高温或低温下，一般不会有失效风险，不影响检测结果。

高温环境下，新冠抗原检测试剂可以在冰箱中冷藏储存；那低温环境下，局部地区难以保证2℃至30℃的储存条件时，是否需要对检测试剂进行“保暖”呢？对此，北京热景生物技术股份有限公司有关负责人建议：可以将检测试剂保存在有暖气、温度为4℃至30℃的环境中，也可保存在4℃至8℃冰箱中。

业内专家表示，只要不暴露在极端温度下，没有必要对检测试剂做特殊储存，就如普通药品一般放置即可。

专家同时提醒，在进行新冠抗原检测时，应先检查检测试剂的有效性：其一，查看检测试剂的失效日期，必须在有效期内使用；其二，查看检测卡的塑料包装袋有无破损，如有破损不可使用。

另外，检测结果在检测卡的C区（质控区）和T区（测试区）均显示红色条带(即“两道杠”)为阳性；仅C区显示一条红色条带则为阴性；C区若不显示红色条带，无论T区是否有显示，均提示检测无效，需重新检测。