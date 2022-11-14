引导生物医药大健康产业发展 横琴粤澳合作区出台专项政策

科技日报讯 （记者龙跃梅）作为横琴粤澳深度合作区成立以来的首个支持生物医药大健康产业发展的专项扶持措施，《横琴粤澳深度合作区支持生物医药大健康产业高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）近日印发出台。《若干措施》大力支持发展中医药澳门品牌工业，加快发展以中医药研发制造为切入点的大健康产业，努力推进国际一流、特色鲜明的生物医药大健康产业新高地建设，为促进澳门经济适度多元发展注入新活力。

记者了解到，《若干措施》对涉澳项目给予重点支持。首先，重点支持优质澳资项目落地，对符合要求的澳资项目，在非澳资项目补贴标准计算结果的基础上提高20%给予扶持；同时，乘着澳门新颁布《中药药事活动及中成药注册法》的“东风”，鼓励横琴研发中成药产品到澳门注册，根据产品研发进度和实际投入研发费用，将奖励标准在非澳资项目计算结果基础上提高20%。

其次，对在澳门审批和注册、在合作区生产的中医药产品、食品及保健品，并准许使用“澳门监造”“澳门监制”或者“澳门设计”标志的，每个品种相关补贴最高可达2000万元。同时，鼓励合作区企业办理相关生产类许可，承接澳门注册产品落地生产。

再者，支持澳门高校在合作区的产学研示范基地发展，每个基地年度最高补贴500万元。对获得澳门特区政府科技类资助的生物医药大健康领域项目，给予单个项目最高800万元配套补贴。

此外，推动“澳门注册+横琴生产”国际化，在鼓励国际注册的同时，同步支持鼓励引入进口新药、强化质量标准化管理，进一步提升合作区生物医药大健康产业的国际化水平，相关奖励最高累计可达3600万元。

《若干措施》还把中药研发放在首要位置给予支持，支持面广、覆盖面大，对中药创新药、改良型新药、经典名方、同名同方药、医疗机构中药制剂以及中药饮片在内的各个品类均进行针对性支持，对实际研发费用给予50%的补贴。其中对中医药创新药单个机构可获得年度最高1.5亿元的奖励，力争中医药扶持政策全国最优，力促传统中医药守正创新。

目前，合作区内以粤澳合作中医药科技产业园为代表的产业空间已初步形成集聚态势。为进一步推动合作区打造粤港澳大湾区建设的新高地，平衡岛内外创业成本溢出，《若干措施》在充分对标各地区产业扶持政策的基础上，将各大项奖补标准的最高额度相应提高了20%，切实增强合作区生物医药大健康产业的吸引力与竞争力。

在扶持项目落地方面，对具有全局带动和重大引领作用的重大项目，单个项目最高补贴6亿元；面向全球大力引进研发强、成长好的产业标杆项目，并给予项目实缴注册资本、物业购置及研发费用补贴，合计最高超过3000万元。

《若干措施》还对符合条件的生物制品和化学药给予研发经费支持，单个机构可获得年度最高1.2亿元的奖励；在鼓励医疗器械研发方面，单个机构可获得年度最高1800万元的奖励。对保健食品、特殊医学用途配方食品、特殊用途化妆品等大健康类产品，获得相关注册证书的每家机构年度最高奖励累计可达1200万元。