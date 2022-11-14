广西社保中心：多措并举 推动社会保险事业高质量发展

社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。广西壮族自治区社会保险事业管理中心（简称“广西社保中心”）坚守主要职责，采取有力举措，推动社会保险事业高质量发展。2022年1—10月，广西发放企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险待遇分别为693.2亿元、355.18亿元、90.01亿元、9.8亿元、32.9亿元，进一步增强人民群众的获得感、安全感。

创新“周转金”制度，加强兜底保障。2020年7月1日，广西实施企业职工基本养老保险基金自治区级统收统支，各市每月基金征缴收入按时上解自治区，每月的待遇支出由自治区直接统一调度，大大增强了企业职工基本养老保险基金省级调剂和保障功能。为做好广西企业离退休人员养老金发放工作，广西建立“周转金”制度，由社保经办机构保留一定数额的备用金作为周转资金，保证各级社保经办机构随时调度资金，加强兜底保障，切实维护参保人享受社保的权益。

“两座桥”织密“一张网”。2019年12月，广西社保中心按照“离线不离库，中途不落地”的原则，打通业务、财务、银行间信息渠道，搭建“社银直联平台”和“业务财务一体化平台”两座桥，实现社保基金收支业务“一张网”办理。社保基金管理将业务、财务、银行代发各个环节整合为一体，环环相扣、相互制约，把“制防、人防、技防、群防”嵌入到整个办理流程，实现社保基金收支全过程系统管控，降低社保基金风险，既确保了社保基金安全，又提高了基金管理效率。

“小短信”情系“大民生”。针对新退休职工想知道养老金数额和算法的需求，广西社保中心在每个退休人员基本养老金计发核定表的背面增加了养老金计算说明，做到“一人一表一说明”，以“大白话讲专业术语”，确保退休人员“看得懂、算得清”，并且以短信形式告知本人核定养老金的金额。针对部分退休人员不会用智能设备而每月到银行查询养老金到账情况的问题，广西社保中心协调相关银行，在养老金发放到账的同时，向离退休人员推送养老金到账短信提醒。截至2022年10月，向全区领取养老金人员共发送短信到账提醒约1820.69万条。

数据来源：广西壮族自治区社会保险事业管理中心