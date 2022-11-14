澳门推系列活动促消费振经济

据新华社澳门电 （记者刘刚、李寒芳）11月11日上午10时，距开门营业还有半小时，正在举办贵宾日打折活动的澳门新八佰伴商场门口已有市民排队等候。扫健康码、测温、领取号牌，在工作人员导引下，现场秩序井然。

市民陈小姐说，她前几天就选定了几款化妆品，今天特意早点赶来，希望能买到心仪的折扣商品。

差不多同一时间，澳门金光会展中心迎来两场重磅展会。

展览面积达9000平方米的“2022粤澳名优商品展”，吸引约320家粤澳两地企业和20家“一带一路”地区企业参展，集中展示大健康、文创、科创、家电等品类的名优产品。

以“智慧车展、绿色澳门”为主题的第十二届中国（澳门）国际汽车博览会，规模达到6.5万平方米，设有中国品牌、新能源和进口品牌三大主题展馆。来自20多个国家和地区的200余家知名汽车及相关企业参展。

11日下午，第十一届澳门公务航空展在澳门国际机场揭幕，首次邀请空客ACJ319远程大型公务机亮相。

此前一天，中国（澳门）国际游艇进出口博览会已在澳门路环码头隆重登场，来自法国、美国、意大利、芬兰、南非、中国等国家和地区的20余个知名品牌船艇集中亮相。

“经过多年的发展，澳门的车展、游艇展和公务航空展已经成为区内具有影响力的专业展览会，对提升澳门会展城市的品牌形象具有正面作用。”澳门贸易投资促进局代主席余雨生说。

他表示，日后将继续积极主动促进更多的经贸会展在澳门举办，并希望深化产业加会展的跨界融合，使得会展业乘数效应汇集到本地更多不同的领域范畴，共同携手促进经济恢复。

“对于正处深秋的澳门来说，理应是收获的季节。”澳门创新发展研究会理事长刘景松说，一方面特区政府的疫情防控工作没有丝毫松懈，社会生产生活有条不紊地进行。与此同时，一系列促销和会展活动按既定部署有序展开，吸引众多展商和民众进场，签约和采购数量理想，拓展了合作商机，促进了经贸合作。

未来一周，格兰披治大赛车、澳门美食节、中国—葡语国家文化周等澳门的品牌活动也将陆续展开。

澳门城市大学副校长叶桂平认为，这些活动将惠及澳门中小微企经营，促进澳门的旅游会展业复苏及持续发展。相信将有效带动澳门经济，支撑经济适度多元发展。