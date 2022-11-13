第二届亚洲医疗健康高峰论坛北京专场举行

记者12日获悉，第二届亚洲医疗健康高峰论坛北京专场暨北京双向投资促进系列活动——“走进昌平”11日在京举行。此次活动由北京市商务局、香港贸易发展局、昌平区人民政府和中国国际电子商务中心共同主办，昌平区商务局、“走出去”导航网承办。

本次活动是2022年北京双向投资促进系列活动之一。该活动以“携手合作创新里程”为主题，聚焦医疗健康产业，邀请香港企业走进昌平区，让京港两地企业交流对话，发挥各自优势，助力京港企业相互借力，抱团出海，为企业国际化战略赋能。

活动中，参会企业线上观看了第二届亚洲医疗健康高峰论坛开幕环节；北京市商务局副局长赵卫东，香港贸易发展局华北、东北首席代表陈嘉贤，昌平区人民政府副区长郭清尧分别致辞；昌平区投资促进服务中心、生命园管委会分别推介了昌平区的营商环境及产业优惠政策。

在随后的医疗健康企业双向投资合作交流中，北京诺诚健华医药科技有限公司、博雅辑因(北京)生物科技有限公司、美亚生物科技集团作为北京企业代表进行了项目推介和经验分享；香港汇智集团、泰乐信律师事务所、恒生银行北京分行，介绍了在助力京港两地企业“走出去”过程中所能提供的专业服务。（记者 李晓喻）