双汇与中国航空战略合作签约 开辟食品+科技领域新赛道

11月10日，在广东珠海举行的第十四届中国国际航空航天博览会上，双汇发展副总裁周霄、中国航空工业文化中心副主任何明彩作为双方代表进行签约，这代表着双汇与航空品牌首次跨界合作的正式启动。

据介绍，双汇是农业产业化国家重点龙头企业，在全国18个省（市）建有30个现代化肉类加工基地和配套产业，形成了饲料、养殖、屠宰、肉制品加工、调味品生产、新材料包装、冷链物流、商业外贸等完善的产业链，拥有100多万个销售终端。

中国航空工业文化中心是由中国航空工业集团有限公司投资成立，承担航空工业文化宣传功能服务和文化产业化发展职责。中国航空工业集团有限公司是国有特大型企业，设有航空武器各种研发，塑造了众多飞机品牌，为国家提供先进航空武器装备。

双汇和中国航空工业的合作不仅打造了“航天+民生”产业新形态，也将共同构建更为开放的供应链与创新链，探索更多可能，同时双方还将通过联合定制合作产品，开辟食品+科技领域的新赛道。

据介绍，未来，双汇作为中国肉类民族品牌将坚持聚焦消费需求，不断布局新赛道，围绕消费者一日三餐，用技术创新与工艺创新，加快产品升级、产业升级，持续为广大消费者提供方便快捷、优质美味的多元化产品，为国民生活增添幸福滋味。