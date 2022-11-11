八方健康好物 齐聚抢滩中国（健康直通车（第104站））

黄浦之畔，万商云集。11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会在上海举行。

在医疗器械及医药保健展区，全球十五大药品巨头齐聚一堂，全球十大医疗器械企业集体参展，一系列“全球首发”“中国首展”纷纷亮相。

本届进博会上有哪些值得关注的“健康亮点”？本报记者进行了实地探访。

创新药品加速落地

有望造福更多患者

近年来，伴随着医药审评审批制度的优化和医保目录动态调整速度加快，中国的医药市场正加速转向创新驱动。借助进博会的“溢出效应”，国外药企不断拓展在华“朋友圈”。本届进博会上，许多药企带来了行业领先的创新药。

作为连续5年参展的“全勤生”，赛诺菲带来了免疫炎症、罕见病、疫苗等领域的创新产品。其中，治疗特应性皮炎产品——达必妥（度普利尤单抗注射液）已经是第五次亮相。与以往不同的是，此次达必妥拓展了中重度特应性皮炎新适应症至婴幼儿群体，该项新适应症已获国家药监局药品审评中心受理上市申请。

“自2018年首次参展进博会，达必妥不断拓展适应症，加速惠及全年龄段的中国患者。”赛诺菲特药全球事业部中国总经理谢丽娟介绍，从获批、上市到医保落地，达必妥的每一步都体现了创新药加速可及的“中国速度”。

在强生展台，近200款创新产品齐亮相，其中约40款是“全球首秀”或“中国首秀”，展现针对心脑血管疾病、高发肿瘤、骨科、精神疾病等多个高发病种的医疗解决方案。

“例如，这款棕榈帕利哌酮酯注射液是‘全球首秀’，也是全球首个且唯一的一年两针、有效治疗成人精神分裂症的药品。”强生展台工作人员黄亚丽介绍，“精神分裂症治疗的难点之一是患者的服药依从性差，这款注射液一年只需要注射两针，就可以为精神分裂症患者带来长效、便捷的治疗方案，努力让疾病对患者生活的影响降到最低。”

“这次我们带来了肿瘤学、血液学、免疫学领域的12款全球创新成果。”在百时美施贵宝展台，工作人员介绍，其中，利布洛泽（罗特西普）是全球首个且目前唯一的红细胞成熟剂，有望减轻β-地中海贫血患者的输血负担，降低因输血导致的铁过载及并发症风险。

在默沙东展台，标注“莫诺拉韦”字样的红色巨型胶囊十分显眼。“莫诺拉韦是全球首款获得授权的抗新冠病毒口服药物，目前已在全球40多个国家或地区获得上市许可或紧急使用授权。”默沙东全球高级副总裁田安娜介绍，今年9月份，默沙东授予国药集团该药物在中国境内的经销权和独家进口权。同时，公司还将携手本土合作伙伴引进更多从预防到治疗、覆盖全生命周期的创新医疗解决方案，以期惠及更多中国患者。

“今年进博会，阿斯利康展台再添4个‘进博首展’的全球创新药，覆盖肿瘤、新冠等多个疾病领域，为中国患者带来更多治疗选择。”阿斯利康全球执行副总裁王磊介绍，在肿瘤领域，例如与日本第一三共联合开发的一款靶向HER2的抗体偶联药物Enhertu，今年4月已被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性疗法和优先审评，有望重塑HER2表达乳腺癌的治疗格局。

医疗器械迭代升级

精度更高更安全

自2018年以来，进博会已经成为中国对外开放的一张名片，也成为国际医疗器械企业展示自身实力的舞台。本届进博会上，一大批全球领先的高精尖医疗器械让人目不暇接。

可放大10倍的三维高清视野、支持540度旋转的机器人手术器械……在复星健康展区，本届进博会的“网红”产品——达芬奇手术机器人系统前人头攒动。工作人员介绍，达芬奇手术系统是目前全球应用最广泛的腔镜手术机器人，可以将外科医生手部动作的颤抖自动滤除并转换成更精准的动作。尤其值得一提的是，这个系统的“机械手”可弯曲及旋转的程度远超人手的极限，已成为辅助医生开展精准手术的常规术式，被广泛应用于微创手术领域。

“普通医生的操作精度一般约1毫米，机器人能达到0.1毫米。”在复星展台的斜对面，美敦力市场经理高海平介绍，此次他们带来了针对不同手术场景的三大手术辅助机器人解决方案：Hugo RAS System机器人辅助手术系统，MAZOR X脊柱外科手术导航定位系统，Stealth Autoguide神经外科手术定位系统。

其中，Hugo RAS System机器人首次在国内展出。“与目前市场上的主流手术机器人相比，这个系统的模块化设计将机器人的核心部件化整为零，让医生的操作更加灵活。开放式医生控制台和脚踏板设计，有助于主刀医生与手术团队实现实时顺畅合作。”高海平介绍，与传统开放式手术相比，机器人辅助手术具有操作灵活精准、手术时间较短等优势，可帮助患者术后快速康复、减少手术并发症，还能降低医生感染风险，提高手术安全性。

“可以把这台设备简单理解为可灵活移动的CT。”在医科达展区，工作人员王培文指着一台指环样的大型设备介绍，这款名叫Elekta Studio的系统整合了移动式图像引导系统、近距离治疗平台、治疗计划系统及适用于人体全身各部位治疗的施源器，无需移动患者，就可以一站式实现施源器置入、位置验证、治疗计划设计、治疗实施等各个环节的全流程图像引导治疗，“这样不仅省去了患者从治疗室到CT室的转运和排队时间，避免转运导致的施源器移位，还能提高治疗精准度和治疗效果，提升患者的舒适度。”

健康好物不断涌现

满足个性化需求

坐进接种舱，挽起袖子，露出接种部位，机器消毒后即可快速完成注射，完成这一切平均只要35秒。在赛诺菲展台，无人疫苗接种舱吸引了不少参观者。工作人员介绍，这是赛诺菲疫苗携手知了云科技、中科院共同推出的新一代智慧无人疫苗接种舱，具备全环境标准冷链存储、自动识别疫苗等功能，可实现疫苗的可追溯与安全存储以及接种场景下的“零差错”取苗。

本届进博会上，像无人疫苗接种舱这样满足特定需求的健康好物还有很多。

西门子医疗带来了与复旦大学附属中山医院葛均波院士联合打造的5G移动急危重症介入救治单元，这是业内首款车载移动介入手术室，搭载了一台性能全面的小型机器人血管造影系统，可应用于不同场景下的紧急救援。

GE医疗展示了能够放入口袋的双面探头掌上无线超声诊断设备Vscan Air。这款设备的双面探头频率更宽，对腹部、心脏等深层组织的穿透力更强，对浅表组织的分辨率更高，图像更加清晰，通过移动端应用可连接使用。这款超声影像检查设备可在急救车、急诊、心内科等使用，也可应用于地震等灾害发生时的紧急医疗救治场景。

诺和诺德展出了一支名为“诺和笔6”的产品，能记录约800次胰岛素使用情况。它还能与支持近距离无线通信技术的智能设备连接，“碰一碰”即可将胰岛素注射记录传输到智能手机等设备。

专注于守护女性健康的欧加隆展示了其新一代的仅火柴棍大小的避孕产品——皮下埋植避孕产品依伴侬（依托孕烯植入剂）。这是一种长效可逆避孕方式，通过上臂内侧皮下埋植含孕激素的缓释材料，为女性提供约3年的避孕作用。

医美企业艾尔建美学带来了面部美学和身体塑形领域的创新产品，除了上市多年的保妥适、乔雅登系列产品，还有酷塑无创冷冻减脂仪等新品。

护肤品及健康食品企业FANCL发布了“睡眠疲劳护理片”“脑动力精华”和“热控系列”3款新产品。其中，“热控系列”产品专为体重管理设计，旨在缓解由于高糖分、高脂肪饮食习惯带来的体重困扰。

拜耳推出了含多种核心营养元素的补钙产品：成人三角钙和儿童夹心钙。

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乘着进博会的东风，越来越多世界一流的健康好物将在全国加速落地应用，为人们提供更高水准的医疗健康服务，更好地助力健康中国建设。