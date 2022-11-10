关注安全用药：2022年公众十大用药提示发布

人民网北京11月10日电 （记者孙红丽）11月10日，由国家药监局主办，中国药学会、人民网·人民健康承办的2022年“全国安全用药月”启动仪式暨第七届中国药品安全论坛在京举办。

据悉，作为我国药品安全领域重要的品牌宣传活动，“全国安全用药月”活动自2007年起已连续举办15届，持续普及药品安全知识、推进社会共治。2022年“全国安全用药月”为11月中旬至12月中旬，主题为“安全用药 同心同行”。

国家药监局党组成员、副局长黄果在启动仪式上强调，要持续深化审评审批制度改革，进一步释放改革红利，激发创新活力，促进中药传承创新发展，不断满足人民群众用药新需求，推动我国由制药大国向制药强国跨越。要全面加强药品监管能力建设，持续健全法规标准体系，强化技术支撑体系，加强智慧监管，深化国际合作，提升药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平。

启动仪式上，中国药学会副理事长兼秘书长王爱国发布了2022年公众十大用药提示，呼吁大家关注安全用药，学习用药知识，促进全民健康。

一、骨质疏松只补钙？科学用药方有效

骨质疏松症分为原发性骨质疏松和继发性骨质疏松，用药也有不同。钙营养不良引起的骨质疏松，补充钙剂会有一定的效果；原发性骨质疏松应在医师的指导下治疗，仅仅盲目补钙没什么作用。

老年性骨质疏松主要与增龄衰老有关，一般选择钙剂+维生素D和一种骨吸收抑制剂（双膦酸盐，如阿仑膦酸钠）的“三联药物”治疗，这是目前公认的治疗方案。

妇女绝经后骨质疏松主要与雌激素不足有关，可在基础治疗即钙剂+维生素D的基础上，联合雌激素或选择雌激素受体调节剂治疗。

去除病因是治疗继发性骨质疏松的关键，在去除病因治疗后，仍需补充钙剂、维生素D，骨痛明显的可加用降钙素。

二、幽门杆菌不要怕，四联疗法治疗它

四联疗法是一种治疗幽门螺杆菌感染的联合用药方案，根治率可达90%，由质子泵抑制剂、两种抗菌药物、铋剂共四种药物组成。

目前，四联方案疗程为10天或14天。如果疗程不足，则可能难以完全根除；如果超过疗程，会增加不良反应及耐药的风险。因此一定要足疗程服用，不可随意中断或停止。患者自行缩短疗程或中途忘记吃药，都会导致治疗效果不佳，易引起幽门螺杆菌耐药，给日后根除带来更大的困难。

三、控制痛风要坚持，随便停药不可取

急性关节炎期是原发性痛风最常见的首发症状，此时主要进行抗炎镇痛治疗，在急性发作24小时内应及时服用小剂量秋水仙碱。痛风急性期缓解后仍需要控制尿酸水平。觉得不痛了便擅自停药的做法是不可取的。

持续的高尿酸会对肝、肾、心脏和关节等器官造成损害，间歇期及慢性期痛风可选用降尿酸药物稳定血尿酸水平，并可在医师的指导下调整药物用量。

痛风患者要多吃蔬菜水果；多喝水，少喝汤，每天需要喝至少2升水；禁饮酒；少吃动物内脏、海鲜和嘌呤含量高的食物；运动要适宜，防止剧烈运动。

四、甲亢用药注意多，按时检查剂量调

目前，治疗甲亢的药物主要包括甲巯咪唑、丙硫氧嘧啶。全疗程1年半至2年或更长，分为三阶段：症状控制期、减量期和维持期。患者应定期随诊、检查，如发生甲减等情况需加用左旋甲状腺素。

药物治疗期间需注意：遵医嘱服用，切忌吃吃停停；密切监测自身变化，避免激素水平波动较大；定期复查甲功、血常规和肝功能，是否调整药物或剂量需遵医嘱；坚持规律作息、均衡饮食、保持良好情绪，呵护健康。

五、科学使用吸入剂，定期清洁要做到

正确使用吸入剂是哮喘治疗中至关重要的环节。患者应该仔细阅读说明书，或者咨询医师、药师，规范用好吸入剂。

1. 吸入药物时，尽量保持上半身为直立状态，嘴巴包住整个吸嘴，深长用力吸气；

2. 吸完之后需屏气5—10秒钟，不要对着吸入装置呼气，使用完毕后应擦拭干净；

3. 吸入用药后，立即用清水漱口，可减轻或避免不良反应。

4. 有些吸入装置需要定期清洁：干粉吸入装置用干纸巾擦拭吸嘴的外部即可。压力定量气雾吸入器建议每周定期清洗一次。取下药瓶和吸嘴盖后，用温水清洗掀压器，晾干后再重新装上药瓶。每次清洁、安装后，需向空中按压释放两喷完成预充，之后可正常使用。

六、治疗痤疮莫心急，选对药物很重要

如采用药物治疗痤疮，需要在医师指导下选用维A酸、异维A酸、抗菌药物等进行规范治疗。

1. 维A 酸类。建议低浓度、小范围使用。异维A酸有明确的致畸作用，育龄期女性及其配偶应在治疗前三个月、治疗期间及治疗结束后一年内严格避孕。妊娠期、哺乳期禁用。

2. 过氧苯甲酰。高浓度时具有一定的刺激性，建议从小范围擦起，皮肤破损处或急性炎症时禁用，妊娠期、哺乳期慎用。

3. 壬二酸。在开始用药后的前几天，皮肤患处可能会出现瘙痒、灼痛或刺激感。妊娠期和哺乳期如非必要，尽量避免使用。

4. 如需口服抗菌药物进行治疗，首选四环素类药物，治疗要保证足够疗程。

七、降糖药物来减肥，不是人人都适宜

二甲双胍可以安全、有效改善胰岛素抵抗，对于肥胖和超重的二型糖尿病患者有一定的控制体重的作用，这是糖代谢改善之后减重的“意外收获”，对于单纯肥胖者并没有确切的减肥作用证据，盲目使用可能会带来不良后果。

近年来，司美格鲁肽也被减肥人士广泛关注。此类药品在国内目前只批准用于2型糖尿病，该药并不是人人适用，以下人群禁止或谨慎使用：妊娠期妇女、胰腺炎患者、甲状腺髓样癌、胃肠道疾病患者、1型糖尿病患者、2型多发性内分泌肿瘤综合征患者、糖尿病视网膜病变患者。

不管何种药品，均应在医师指导下选择并规范使用，切不可盲目跟风滥用而损害健康。一般人减肥，还是要管住嘴，迈开腿；合理饮食，科学运动。

八、科学治疗干眼症，人工泪液来干预

干眼症患者应根据病因、症状严重程度、眼表面损坏等具体情况等，在医师指导下合理选择人工泪液等药物，健康用眼，才能有效缓解眼干眼涩的症状。

有的人工泪液制剂中含有防腐剂，适用于短期内眼干眼涩的患者，不建议长期使用。药品使用期限除非特别说明，开封后应尽快用完。

如需长期使用，应在医师指导下选择使用不含防腐剂的小支包装的人工泪液。每支的使用期限为一天，一旦打开，务必当天使用完毕，未使用完也应该丢弃。

九、治疗失眠遵医嘱，正确选药很关键

失眠的治疗主要通过睡眠卫生教育、认知行为治疗、物理治疗、药物治疗等进行综合干预。由于个体差异大，应在医师指导下充分结合个人情况选择最合适的药物。

安眠药物的使用应从小剂量开始用药，按需、间断、足量给药，一旦达到有效剂量后不宜轻易调整药物剂量。药物治疗疗程一般应短于4周，超过4周的药物干预需要至少每个月到医院定期评估。对于特殊人群如儿童、孕妇、哺乳期妇女，以及肝肾功能损害、重度睡眠呼吸暂停综合征、重症肌无力患者，不宜使用安眠药物治疗。

十、靶向药物疗效好，基因检测先确定

靶向药物是根据“靶点”精准攻击癌细胞的药物，并非人人有效，只有携带了特定突变基因的患者才有更好的治疗效果。在使用靶向药物前，一定要在正规机构进行相应的基因检测。

靶向药物服用的过程较长，应严格遵照医嘱，定期监测相关指标，避免擅自增减药量。如出现不能耐受的不良反应，应及时就诊，在医师指导下调整药物剂量，甚至停药。