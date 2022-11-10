谨防网购陷阱 公安部公布多起网上侵权假冒犯罪案例

“双11”来临之际，公安部公布了多起依法严厉打击网上侵权假冒犯罪典型案例。

盗版中小学教辅图书

今年9月，根据公安部部署安排，天津、黑龙江、四川、山东、湖北、重庆等地公安机关迅速行动，锁定一批兜售盗版中小学教辅图书网店，深挖产供销链条，先后侦破刑事案件15起，捣毁盗版书籍印刷、销售、仓储窝点31处。

制售假冒品牌电池

今年7月，山西晋城公安机关破获一起制售假冒品牌电池案，捣毁制假窝点2处，现场查扣假冒品牌电池成品90余万粒及大批制假原材料。经查，犯罪嫌疑人租赁民宅组织加工生产假冒品牌电池，在电商平台开设多家网店，以“厂家直销”“打折促销”为噱头，利用团购拼单等手段对外销售。

制售假冒品牌自行车

公安机关查获的假冒品牌自行车零件。（公安部供图）

今年8月，江苏苏州公安机关破获一起制售假冒品牌自行车案，摧毁假冒品牌自行车零件制造、加工组装、批发销售全链条。经查，犯罪嫌疑人加工生产假冒品牌自行车，并在电商平台上以“打折供应青少年学生专用车”等名义推广销售，累计制售假冒品牌自行车2万余辆。

制售假冒品牌化妆品

公安机关查获的假冒品牌化妆品。（公安部供图）

今年1月，浙江金华公安机关破获一起制售假冒品牌化妆品案，捣毁制假售假窝点6处，现场查获假冒多个品牌的化妆品30余万支，半成品及商标标识10万余个。经查，犯罪嫌疑人租用民房设立制假窝点，使用低档化妆品原料灌装生产假冒高档品牌化妆品，通过社交平台招揽客户、推广销售。

制售有毒有害凉茶

今年8月，广西柳州公安机关根据工作中发现的线索，破获一起制售有毒有害凉茶案，现场查获成品50万余包及原材料一批。经查，犯罪嫌疑人使用淀粉、咖啡色素等原料，非法添加西药成分，生产所谓“长寿茶”“清热排毒茶”等有毒有害食品，宣称对治疗中老年人常见的痛风、高血压等病症有特效，通过网络店铺和社交平台对外销售。

公安机关提示广大消费者，在“双11”网上购物高峰期，要增强自我防范意识，切勿轻信不具备相关资质的平台和个人，谨防掉进消费陷阱。