最高检通报打击整治养老诈骗专项行动情况

最高人民检察院9日举行“打击整治养老诈骗 检察蓝守护夕阳红”新闻发布会，通报全国检察机关打击整治养老诈骗专项行动情况。

根据通报，专项行动期间，全国检察机关共批准逮捕各类养老诈骗犯罪7594人，提起公诉8516人；提起公诉的案件中，涉及养老产业的1292人，提供所谓“养老服务”的561人，投资所谓“养老项目”的470人，销售所谓“养老产品”的423人，宣称“以房养老”的69人，代办所谓“养老保险”的126人，开展所谓“养老帮扶”的29人。

今年4月，平安中国建设协调小组部署开展打击整治养老诈骗专项行动，最高检与11个成员单位共同奋战，历经半年时间，专项行动取得明显成效，现已转入常态化阶段。

在专项行动期间，最高检对社会影响恶劣、具有典型意义的10起重大养老诈骗案件挂牌督办，各省级检察院也针对本地重点领域进行挂牌督办。检察机关全面摸排养老诈骗案件线索，对重大线索加强研判、督办、盯办，加强立案监督和侦查活动监督，专项行动期间共监督立案149人，追捕449人，追诉51人。

“整治规范是从源头上防范养老诈骗违法犯罪的根本之举。”最高人民检察院检察委员会专职委员张志杰表示，各地检察机关在专项行动中充分发挥公益诉讼、检察建议等职能作用，协同有关行业领域的主管部门做好整治规范工作。最高检把开展公益诉讼作为专项行动中促进整治规范的一项重要措施，在制定检察机关实施方案时就作出部署，各地检察机关重点针对老年人个人信息保护、养老保健食品虚假宣传、养老保险金保护等领域部署公益诉讼有关专项活动。

据了解，今年6月，最高检印发《关于加强刑事检察与公益诉讼检察衔接协作严厉打击电信网络犯罪加强个人信息司法保护的通知》，对打击整治养老诈骗提出相应要求，努力实现对养老诈骗犯罪的全链条打击和一体化网络治理。