推进户外运动产业发展大有可为

近日，国家体育总局、发展改革委等八部门联合印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》（以下简称《规划》），首次明确全国户外运动产业的空间布局，提出户外运动装备器材便利化运输的具体举措，重点培育一批户外运动赛事节庆品牌。《规划》还提出，到2025年，我国户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。

在统筹疫情防控和经济社会发展的大背景下，推动户外运动发展正当其时，也为产业发展注入信心。一方面，近几年室内运动项目和跨区域休闲旅游因疫情冲击发展受到影响；另一方面，随着人们生活水平不断提高，对健康生活有了更高追求。近年来，城市及周边的户外休闲、户外运动项目大幅增长，郊外露营、城区骑行、公园夜跑等户外项目热度越来越高。数据显示，截至2021年年底，全国户外运动参与人数已超过4亿。近日，2022北京马拉松、中国国际山地户外运动公开赛、浙江省第三届户外运动大会、厦门露营文化节等一系列户外运动品牌活动相继在多地展开，受到广大户外运动者的青睐。民众广泛参与的热情、更加完善的硬件设施、不断丰富的运营经验，都表明发展户外运动具备越来越雄厚的基础。

《规划》出台是推动户外运动产业升级的重要契机。高品质的户外运动赛事活动，有助于提升城市活力与气质，倡导绿色低碳的运动生活新风尚，增强市民的获得感、幸福感。然而整体来看，我国户外运动产业尚处于发展初期，产品项目供给相对单一，对消费者的吸引力还有待进一步增强，户外运动产品供需也存在矛盾。加强户外运动产业顶层设计，创新机制、政策和管理方式，有助于破解户外运动产业发展的瓶颈，推动户外运动大众化，做大做强全民健身品牌，实现户外运动和体育旅游等各方面进一步融合，打造体育旅游产业新模式，培育新的经济增长点。

加快户外运动产业发展需要加强引导。一方面，要发挥政策支持保障引领作用，增强系统观念，将户外运动融入乡村振兴、休闲娱乐、文化旅游、体育运动等方面，让人们在享受“诗和远方”的同时，养成健康的生活方式，同步带动城乡协调发展、互补发展。《规划》由八部门联合印发，进一步提升了我国户外运动产业各环节全周期管理的协调性。另一方面，要激发户外运动的市场活力，挖掘户外运动消费潜力。激活产业需要充分发挥市场主体作用，《规划》指出，将打造100个全国知名的户外运动赛事与节庆活动品牌，切实落实国家支持体育产业发展的各类税费优惠政策，有力提振了市场信心。

加快户外运动产业发展必须坚持人民至上。发展户外运动的主体是人民群众，目的是满足人民群众的美好健康生活需要。必须从人民群众对户外运动的关切出发，设身处地考虑户外运动项目设计，让户外运动参与者在竞技中感受美丽风光、品味人文景观、领略传统文化，共同倡导低碳、健康、运动的品质休闲生活新方式。要同步强化基础设施建设，丰富户外运动形态，加强安全防控和救援体系建设，让户外运动更方便、更有趣、更安全。要秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，合理布局国土空间，在推动开发的同时做好生态保护，推动户外运动产业可持续发展。

（作者：济兼，系媒体评论员）