多个省会城市现新一轮疫情，省级官员一线督导

中新网北京10月30日电 连日来，国内疫情多点散发，多个省份单日新增本土感染者超过百例，部分省会城市的疫情态势受到关注。

资料图：2022年10月26日，福州市一核酸检测点，医务人员在为居民进行核酸采样。张斌 摄

多个省会城市现新一轮疫情

28日，31省份新增本土确诊病例324例，新增本土无症状感染者1153例，这是本轮疫情中，31省份日增本土感染者连续第5天超千例。

从28日的疫情数据来看，广东(63+136)、新疆(30+125)、内蒙古(20+111)、福建(10+94)、山西(54+50)等省份单日新增本土感染者均超过了百例。

值得一提的是，本轮疫情中，多个省会城市的疫情颇受关注。

例如，江苏南京本轮疫情与一个铁路货运货场相关，25日上午，南京经济技术开发区核酸检测中，检出1例混管阳性，经重新采样复核和密接排查，发现铁路货运尧化门站货场有多名装卸工核酸检测初筛异常。

仅仅三天之后，截至28日16时，该市铁路货运货场疫情累计报告阳性感染者77例，28日南京新增的29例感染者中，依然有社区筛查发现的感染者。

再如，在已经连续三天新增本土感染者破百例的福建，28日当天，省会福州单日新增本土感染者就达到82例。在广东，28日，广东全省新增本土感染者199例，其中，广州市的感染者达139例。

除此之外，乌鲁木齐、呼和浩特、郑州、武汉、合肥等地的疫情亦受到舆论关注。

资料图：核酸检测实验室内的工作人员正在开展工作。张浪 摄

从目前各地透露的病毒基因测序来看，多地本轮疫情的毒株属于奥密克戎变异株BA.5.2进化分支。广州市疾控中心新闻发言人张周斌日前就介绍，本轮疫情BA.5.2系列分支表现出更强的传播能力和更短的潜伏期。

除了病毒本身的狡猾，本轮疫情的防控难度还在于复杂的传播链条。

福州疫情的聚集性特征明显，现场流行病学调查显示，90%以上的病例与酒吧等场所相关联，主要涉及酒吧工作人员、酒吧消费者及其密接。

青海西宁本轮疫情起始于该市人员聚集性强、流动性大的青藏高原农副产品集散中心。这个每日进出人员达2万人次以上，承担着西宁市乃至青藏高原绝大部分农副产品和生鲜果蔬供应。20日以来，西宁本轮疫情累计报告的感染者逼近300例。

资料图：2022年10月26日，居民前往福州市一核酸检测点接受核酸采样。张斌 摄

省级大员一线督导、上街暗访

针对本轮疫情，连日来，多位省级大员赴战疫一线督导疫情防控和民生保障。

28日上午，青海省委书记、省人大常委会主任信长星督导西宁市疫情防控工作。《青海日报》的报道称，信长星在督导中称，要完整、准确、全面把握党中央疫情防控方针政策，坚定必胜信心决心，在实战中发现问题、优化改进，按照第九版防控方案，进一步规范完善防控措施，防止政策执行简单化、一刀切、层层加码，既要力争用最快时间最小成本把疫情防住，也要用最大努力降低疫情对群众生活和经济社会运行的影响。

另据《西宁晚报》28日报道，青海省委常委、西宁市委书记陈瑞峰采取“四不两直”的方式调研疫情防控工作。

“物资储备怎么样？”“蔬菜包的量足不足？价钱贵不贵？”陈瑞峰先后来到青藏高原农副产品集散中心(二期)、城西区农副产品临时批发市场、鸣翠柳小区门口超市，详细了解物资配送、销售价格等情况。他称，要不断优化生活必需品供应方式和配送力度，为群众就近采购日常生活必需品提供方便。

在甘肃，29日的《甘肃日报》报道了甘肃省省长任振鹤日前在兰州新区调研疫情防控工作，在兰州新区国源农贸副食品批发市场，任振鹤称，保供稳价是民生底线，是疫情防控工作的重中之重，农贸市场等既是保障供应的重点基地，也是容易输入疫情并导致疫情扩散的高风险之地，容不得丝毫闪失。

抗疫的同时，不仅要保民生，也要稳经济。28日，福建省委常委、福州市委书记林宝金出现在东南汽车城，调研检查疫情防控和企业生产。

按照《福州日报》的报道，林宝金称，要落细落实惠企政策，全面摸清企业发展需求，以更加科学精准的防控举措和更加精细高效的服务保障，助力企业克服疫情影响放心生产、高质量发展。(完)