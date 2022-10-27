国家卫健委：10月26日新增新冠肺炎本土确诊病例193例 本土无症状感染者924例

10月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例231例。其中境外输入病例38例（福建16例，上海5例，广东5例，北京3例，江苏3例，四川2例，天津1例，内蒙古1例，浙江1例，山东1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古1例，浙江1例，福建1例，广东1例）；本土病例193例（福建31例，内蒙古30例，山西16例，广东15例，湖南13例，重庆13例，陕西13例，北京12例，江苏12例，新疆11例，青海7例，河南5例，四川4例，安徽3例，山东3例，西藏2例，天津1例，上海1例，浙江1例），含22例由无症状感染者转为确诊病例（福建17例，江苏2例，浙江1例，广东1例，四川1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例270例，其中境外输入病例54例，本土病例216例（内蒙古38例，山西35例，广东31例，云南20例，北京16例，新疆15例，陕西14例，重庆10例，四川10例，河南8例，黑龙江4例，江苏4例，上海3例，天津2例，辽宁2例，贵州2例，浙江1例，湖北1例），解除医学观察的密切接触者59231人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例562例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25549例，累计治愈出院病例24987例，无死亡病例。

截至10月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3666例（其中重症病例18例），累计治愈出院病例249506例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例258398例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7426729人，尚在医学观察的密切接触者481327人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1033例，其中境外输入109例，本土924例（青海117例，新疆114例，内蒙古92例，广东84例，福建78例，山东74例，湖南57例，湖北53例，陕西33例，四川31例，山西28例，甘肃24例，重庆22例，河南20例，江苏19例，黑龙江10例，云南10例，安徽9例，上海8例，广西8例，河北7例，天津6例，西藏6例，北京5例，宁夏4例，浙江3例，江西2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者943例，其中境外输入117例，本土826例（新疆290例，内蒙古109例，山西46例，湖北39例，云南36例，甘肃33例，天津32例，上海31例，广东25例，陕西25例，山东20例，江苏17例，重庆16例，四川15例，贵州13例，辽宁10例，安徽10例，河南10例，广西9例，黑龙江8例，湖南8例，河北7例，吉林6例，西藏5例，宁夏3例，北京1例，浙江1例，江西1例）；当日转为确诊病例26例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者15557例（境外输入1082例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7988098例。其中，香港特别行政区431421例（出院90420例，死亡10350例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7555884例（出院13742例，死亡12479例）。