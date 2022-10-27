自费为小区买滑梯 他人滑倒是否担责（以案说法）

【案情】张女士是某小区的业主，有一名两岁的小孩。因小区娱乐设施较少，张女士与小区物业公司工作人员联系，提出由其自费为小区添置一套儿童滑梯，供小区儿童免费玩耍。物业公司工作人员同意张女士的提议，并表示会为儿童滑梯腾好地方。

没过多久，张女士就买了一套儿童滑梯设施（含脚垫），放置在小区大楼一楼大厅公共区域。张女士的小孩和小区其他儿童经常去玩耍，滑梯区域的清洁管理等工作由物业公司负责。

刘女士在途经大厅时，踩到脚垫，因脚垫下有水渍湿滑导致摔倒受伤。经司法鉴定，刘女士构成十级伤残。刘女士认为，物业公司没有设置地滑的警示标志、没有清理积水导致其摔倒，张女士购买并放置滑梯也存在过错，向法院起诉物业公司和张女士，要求共同赔偿其各项损失近20万元。

法院经审理后认为，张女士无责，物业公司应承担主要赔偿责任，刘女士自己也有过错，应适当减轻物业公司的赔偿责任。

【说法】民法典规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。在司法实践中，对于判定是否应该承担侵权责任，主要采用过错归责原则，即行为人存在过错才需要承担侵权责任。

法院认为，物业公司同意张女士放置滑梯后，应承担日常维护、管理和安全防范等义务。但当小区大楼大厅地面湿滑时，物业公司未能有效清扫、未设置警示标志，该工作过失是导致本案事故发生的主要原因，依法应对刘女士的损失承担主要赔偿责任。刘女士作为成年公民，应尽量对可能存在的风险进行预判和避免，但其未能及时察明路况、确保安全通行，该疏忽亦是导致事故发生的一定原因，自身存在过错，依法应适当减轻物业公司的赔偿责任。

对于张女士是否应该承担责任，法院认为，张女士的善行善举不应被给予否定性的评价，依法不应承担侵权责任。一是，张女士不存在过错。张女士在购置有关设施时是出于改善小区人居环境、便利小区儿童游玩等善良目的，并无主观上的故意或过失。二是，张女士的行为与本案事故的发生并无必然因果关系。案涉滑梯和脚垫客观上并未增加小区住户的人身危险性，也不会必然导致事故发生。三是，要求张女士承担赔偿责任于法无据，于理不合。张女士自费购买游乐设施的善心、善行值得弘扬并予以保护，不应受到司法的否定性评价。最终，法院判决物业公司赔偿刘女士12万余元。同时，法院驳回了刘女士对张女士的赔偿请求。

（本报记者 魏哲哲整理）

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 15 版）