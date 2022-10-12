“白盖鸡油菌能吃吗”需要从演化深处解答

近日，浙江大学生命科学学院食用菌研究所林文飞等人在浙江天目山中发现新物种“白盖鸡油菌”，菌盖表面光滑，稍微油腻，颜色为奶油白色至灰白色；肉质坚实；气味不明显。从专业的角度看，新物种的发现，对于生态保护和生物演化研究，具有十分重要的理论价值和现实意义。但是，不少网友关注的是，白盖鸡油菌“能吃吗？”“好吃吗？”“怎么吃？”

针对“能、好、怎”三问，有人指出，这既是一种玩“梗”，又表现了中国人对事物的了解和理解首先是从吃上面来动脑子，发现新物种不是想着去保护、培育和发挥其在科学和生产上的重大作用，就一门心思想着吃，既低俗，又悲哀。其实，所有人都可能产生这三问，并非只有中国人是这样。

从本能上对新物种产生能不能吃的疑问，这是所有人都会有的本能认知。这种认知深藏于我们的核心——基因中，至今还在起作用。在远古，还有近古以及工业革命之前，人类的生产都没有达到供等于求或供过于求的水准，因此物质并非极大丰富。人类的祖先不只是在原始时代，即便进入了农耕时代，也要花很多的时间和精力来寻找和生产食物。这样的环境也催生和演化出了人类的一种习惯——每当发现新物种时会首先尝试是否可以食用。

这样的行为也演化出了节俭基因和苦味基因（相传是神农尝百草及之后的中国人所演化出来的）。从节俭基因的角度看，它的作用主要是，在食物充足的时期本能地让人们吃得很多，以便存储更多脂肪，积攒能量，以对抗可能随时到来的饥饿状态。因此，受这种基因的驱使，人们一旦发现了新的物种就会首先想到能不能吃、好不好吃和怎样吃。这也是人之异于禽兽者的一个证据。

2020年10月14日，美国麻省总医院的科学家在《细胞》杂志发表论文，称他们找到了节俭基因，位于人类第2号染色体的中间部位。科学证明了节俭基因的存在，而且是在所有人体内都有，就证明所有人在发现新的物种和物质时，本能上都会有“能、好、怎”三问，只是，有些人没有表达出来，有的人被另一种演化所矫正和提升，这就是文明的演化。

所谓仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。当衣食足之后，人们就不会首先想到吃，而是想到是否有用和对人有更高层次的利益，再进一步就是对所有生物和地球的生态是否有作用。从这一点上完全能看到教化和文明演化的作用。因此，有人批评中国人只想到和看到吃，这也对我们有积极意义，提示我们要在文明上提升自我。

但是，想到吃和看到吃也并非不是对人有益的利用，因为食品专家也说了，食用野生菌有三个最基本的原则：没有吃过的尽量不要吃；不认识的尽量不要吃；没有把握的尽量不要吃。下一步如果研究人员能研究并了解到这种白盖鸡油菌的成分，是否有毒，营养成分有哪些，营养价值几何，是否可以成为美食等，也不排除这种菌成为人们餐桌上的美味佳肴。正如一些专业人员千方百计改进水稻品种，要让其成为香稻一样，其目的都是为了让人们吃得更好。

如果经过研究，证实白盖鸡油菌的生产和科研的价值远远大于食用的价值，那么人们就不会只想着吃白盖鸡油菌。至于未来，是否在发现一种新物种的时候不只是想到吃，则要靠经济的发展、物质的丰富和教化的作用。提高整个社会的科学素养，这属于文明演化的结果，需要漫长的过程。