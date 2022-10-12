用短视频讲述中国美食里的烟火气

“这里的每一种美食都令人惊讶，我很想让意大利的网友们看看，真正的中国美食是什么样的！”意大利华人小伙尼古拉在社交媒体拥有百万粉丝，作为一个短视频美食博主，他带着粉丝们在中国大江南北“边走边吃”。同时，穿梭在这些烟火气中，尼古拉发现眼前的中国和小时候长辈讲述的大不一样。

1992年，尼古拉在意大利出生。从小在亚平宁半岛长大，但尼古拉的家庭还保留着回中国过年的习惯。2020年1月，他和往常一样到北京过春节，并计划三周后返意。然而，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了他的计划。于是，他在中国开启了一段“美食之旅”。

“因为做视频，我去了很多美丽的城市，走过的每条街，看到的各种风景，都让我对中国有了更深的了解。”尼古拉说，为了拍摄视频，他从北京出发，由北向南去了石家庄、南京、温州、西塘、重庆、三亚和西双版纳等地。

通过一路的“逛吃”，尼古拉发现中国和意大利这两个美食大国有很多相同之处：“中国南北方的饮食习惯不同，意大利也是。比如意大利南部一些地方的人爱吃辣，但是北部人的饮食普遍偏清淡。”

尼古拉的短视频给人最大的感受就是“真实”和“接地气”。视频中，尼古拉说的是意大利语，但他总能找到合适的词语介绍食物、描述口感。“我尽量用简单的词，便于海外网友理解。比如，用意大利面来形容重庆小面，意大利人就能懂这是一种细面条。”

他还喜欢碎碎念，在重庆吃火锅时，他吐槽人多到得坐在室外台阶上排队等；在路边买蚝油芒果时，他念叨老板搅拌时不要把他的芒果捣碎……在这些有趣的互动中，美食的原材料、制作方式、价格等细节都被介绍得十分清楚。因此，尽管他的语速快到“飞起”，但还是会吸引人一遍又一遍地刷下去。

“我一般拍的都是我认为比较特色、能代表当地的一些食品。”尼古拉的“选品”标准给他带来不小挑战，“很多食物我也不是很了解，需要学习很多相关知识。比如，去年端午节，我就在网上查询了很多粽子的相关资料，包括粽子的历史起源、制作方法等。这样我才能告诉网友粽子的准确信息，也让他们了解到粽子背后所蕴含的中国文化。”

作为一个在意大利长大的“华二代”，尼古拉更能深刻地感受到中国和意大利的异同，“比如中国人喝热水、喝热茶，冬天穿秋裤；但意大利人只喝冰水，冬天也很少人穿秋裤。”有趣的是，尼古拉说：“现在我都喝不了凉水，必须得喝45℃以上的水。冬天也一直穿着秋裤，中国的朋友告诉过我‘腿不冷全身都不会冷’。”

同样，中国人的生活方式也受到很大关注，“我曾在TikTok（抖音海外版）上分享了一条自己在中国便利店使用二维码付款的视频，没想到视频被很多海外网友点赞，有的网友留言说中国好像已经发展到了300年后。”这让尼古拉意识到，记录在中国生活的日常，也能让外国网友了解真实的中国。

“我在意大利的亲戚朋友们很支持我发这些视频。他们说，看到我的视频，好像自己回到了中国。”其实，尼古拉能拍出如此“真诚”的视频和他从小的成长环境息息相关。“我从小是在中国家庭的文化氛围中长大的，家里都讲中文，几乎每天吃的也是中国菜。”

“小时候我回过中国，记忆里的家乡很热闹，这让我对去中国生活有了更深的向往。”尼古拉回忆道。

“其实，像我一样的‘华二代’在意大利有很多，他们都在自己的领域或多或少地为祖（籍）国做出了贡献，并对祖（籍）国抱有祝福。”尼古拉表示，现在的中国发展迅速，而且越来越国际化。他希望自己能通过网络平台，把这些变化都传递出去，让更多外国网友了解真正的中国，为中意文化沟通奉献自己小小的力量。

（来源：中新网）