世界卫生组织10月10日公布的数据显示，全球累计新冠确诊病例数已超6.18亿例，死亡病例数超653万例，今年以来全球死亡病例数已超百万例。当前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不断变异，这深刻警示我们，“躺平”不可取，“躺赢”不可能，坚持动态清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大损失。

衡量一种大流行疾病的危害程度，群体的视角最为重要。截至9月28日，我国60岁以上老年人完成全程接种人数占老年人口的比例为86.26%，还有相当部分老年人尚未完成全程接种和加强免疫接种，加上相当数量的儿童和有禁忌症无法接种疫苗的人群，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放松疫情防控，势必会在短期内造成大量人群被感染，出现大量重症和死亡病例，造成医疗资源挤兑，让正常的医疗服务需求得不到解决，形成恶性循环。从实践看，正因为坚持动态清零，我们才最大限度保护了人民生命安全和身体健康。国家卫生健康委发布的数据显示，2021年我国居民人均预期寿命提高到78.2岁，卫生健康事业各项指标持续优化。能够取得这一成绩，科学有力的疫情防控功不可没。实践充分证明，动态清零符合国情、符合科学、有效可行，坚持动态清零实质就是坚持人民至上、生命至上。

“躺平”没有出路，消极防疫后果严重。据报道，日本在“躺平”后遭遇感染病例激增潮。日本厚生劳动省前不久发布消息称，全国病床使用率居高不下，还出现了很多急救送医困难以及医护人员缺勤的情况，多地医疗系统严重承压。美国由于放任新冠病毒传播，导致累计死亡病例数超过103万例。美国疾病控制和预防中心发布的报告显示，2021年美国人均预期寿命较前一年缩短近1岁，这是该项数据连续第二年下降，新冠疫情是首要原因。据《美国新闻与世界报道》报道，目前美国有近2400万成年人患有新冠长期后遗症，其中81%的人在日常活动时存在困难。

从科学角度而言，“躺平”增加了新的变异毒株出现的风险。新冠病毒变异和进化存在不确定性，感染病例越多，新冠病毒变异的机会也就越多。放松防控将大幅提升病毒变异风险，而新的变异毒株出现后又可能带来新的传播风险和感染威胁。世界卫生组织前不久表示，预计未来仍将出现新的感染潮，各国须保持高度警惕。作为奥密克戎BA.5变异株衍生的第三代亚型，BF.7正在全球迅速传播。近日，我国已有多地检出BF.7变异株。相对于BA.4或者BA.5，BF.7的传播速度快、传染力强、代际间隔更短，极易造成大面积传播。这警示我们，必须毫不动摇坚持“动态清零”总方针，毫不松懈抓好常态化疫情防控，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。

事实上，一些国家选择“躺平”，采取“与病毒共存”政策，不是因为不想防控疫情，而是无法防控也没有能力防控。这些国家经过多种尝试后，找不到一种理想的控制新冠疫情策略，干脆选择“躺平”，这恰恰是由于前期未能及时有效控制疫情，已经失去了动态清零的机会。一旦感染和死亡人数大幅上升，往往又会收紧防控策略。据报道，法国卫生部表示“不排除恢复在封闭公共场所佩戴口罩的强制要求”；德国卫生部长劳特巴赫呼吁人们采取预防措施和接种疫苗，迎接秋冬季感染高峰。相比较而言，由于防控政策得当、措施有力，我国本土疫情状况总体上完全可以做到也能够实现动态清零。

当前，国内外疫情防控具有复杂性、艰巨性、反复性。以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，不断提高科学精准防控水平，我们一定能用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度保障人民生命健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 02 版）