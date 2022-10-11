西藏已基本形成藏医药“六位一体”发展新格局

西藏自治区官方10日在“西藏这十年”新闻发布会上介绍，十年来，西藏自治区坚持中西医并重，注重发挥藏医药独特优势，促进藏医药事业产业协同发展。

西藏自治区卫生健康委员会党组副书记、主任格桑玉珍在此间表示，新时代藏医药事业发展迎来了前所未有的发展时机，先后出台一系列传承创新发展藏医药的政策，逐年加大投入力度，藏医药发展环境不断优化，藏医药呈现出崭新面貌。

官方统计，西藏全区藏医医疗机构数量、卫生技术人员及床位数由2012年的28家、2230人、1364张，分别增加至2021年的49家、3800人、2895张；社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室藏医药服务覆盖率分别从2012年的50%、71%、15%提高到100%、94.4%、42.4%。

格桑玉珍介绍，西藏已建成国家民族医临床研究基地和5个国家级临床重点专科、17个国家重点专科，3名藏医专家荣获“国医大师”称号。《四部医典》入选世界记忆亚太地区名录，“藏医药浴法”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“藏医药产业激发活力。”格桑玉珍称，2021年全区藏药产业超额完成自治区下达的“产业增加值年均增长10%以上”经济目标，全区17家藏药生产企业总产值25亿元，同比增长24.5%。17家藏药生产企业通过国家GMP认证，能够生产360多个藏药品种。

格桑玉珍表示，西藏自治区藏医药已基本形成医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”发展的新格局。