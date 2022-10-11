梅玫：以法律和爱心护航未成年人成长

梅玫（右）与未成年人谈心新华社记者 黄伟摄

◎本报记者 雍 黎

在重庆市大渡口区，知道梅玫这个名字的人可能不太多，但一提到“莎姐”，孩子们可都知道。到学校做普法主题讲座、在中小学周边查看是否有侵害未成年人权益的现象……这就是党的二十大代表、重庆市大渡口区人民检察院检察五部主任、四级高级检察官梅玫的日常。19年来，梅玫像胡杨般向下扎根未成年人检察工作一线，用心呵护未成年人健康成长。

呵护未成年人向阳成长

“我不知道这是犯罪呀！如果知道，我肯定不会去干的！”2003年，梅玫考入大渡口区检察院，开始接触未成年人检察工作。在一场庭审中，涉嫌抢劫的未成年人小何哭着说出的追悔莫及的话触动了她。

在坚持公平正义办案的基础上，能否为未成年人“多做一点”？

2004年，梅玫和同事一起创立了“莎姐”青少年维权岗。从此，梅玫与“莎姐”并肩同行在未成年人护航路上，19年来从未离开。

“每一朵鲜花都需要阳光，让不完美的孩子走出阴霾。”这是她孜孜不倦的追求。

2012年，小文为朋友出头，刺伤他人。小文的一时“义气”让整个家庭笼罩在阴霾中。小文也为自己的冲动行为悔恨不已，背上了沉重的心理负担。

梅玫与同事们组建了专门的帮教小组，并安排心理咨询师为小文进行心理疏导，小文逐渐放下负担，重新燃起对生活的希望。小文还不时向梅玫“汇报”自己的近况：“姐姐，你放心，我现在找到了一份自己喜欢的工作，生活一定会越过越好的。”

“我们多做一点，孩子们前行路上就会轻松一点。”梅玫与同事们编绘图文并茂的《莎姐讲故事》，设立了“莎姐”热线、“莎姐”信箱、“莎姐”谈心室等，让“莎姐”青少年维权岗的工作内容与范围不断拓展，让司法有了更多的温度。

开发平台拓展保护广度

“未成年人司法保护是一项未来工程，今天不下力气，未来就要加倍付出代价。”梅玫在未成年人检察工作实践中深深感到，当前在产品质量、食品药品安全、环境等领域还存在着侵害未成年人权益的现象，加强检察监督、促进未成年人综合司法保护很有必要。

对此，梅玫成了大渡口区30多所中小学周边地摊、小卖部、零食店里的“常客”，明察暗访校园周边群众关心的食品、交通等安全隐患，发出检察建议，推动行政执法机关进行专项治理。

2019年，梅玫与“莎姐”们开发了“莎姐”云平台，不断延伸触角，进一步拓展未成年人权益保护的深度和广度。“莎姐”云平台现已成为未成年人综合司法保护网络平台，对于孩子遭遇校园暴力、学校周边存在交通隐患、网吧接纳未成年人等问题，人们都可以在平台上反映、求助。同时，市民想要监督针对未成年人的侵害行为、孩子遇到困惑需要心理咨询，也都可以通过该平台提交信息，并得到相关部门回复。

“我从2003年成为一名检察官，这次当选党代表，更感责任重大。”梅玫说，未来，她将继续守初心、担使命，让“莎姐”成为关爱未成年人、帮助群众解决法律问题的知心品牌！