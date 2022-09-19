我国地方病防治取得历史性突破

本报北京9月18日电 （记者白剑峰）记者从国家卫生健康委日前召开的新闻发布会上获悉：党的十八大以来，我国全面实施地方病防治攻坚行动，不断完善防控措施，各项工作取得历史性突破。

国家疾控局综合司一级巡视员熊煌介绍，我国曾是受地方病危害较重的国家，大骨节病、克山病、碘缺乏病等地方病，曾经严重困扰、威胁我国居民特别是广大农村居民身体健康。2018年，国家卫生健康委等10部门联合制定了《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018—2020年）》，将地方病防治纳入政府目标管理，多部门联防联控、综合施策，合力推动食盐加碘、防病改水、低氟砖茶、改炉改灶等防治干预措施，改善病区人居环境，控制消除地方病风险。

我国实现了重点地方病控制消除阶段性目标。截至2021年底，全国2799个碘缺乏病县、379个大骨节病病区县、330个克山病病区县、171个燃煤污染型氟中毒病区县、12个燃煤污染型砷中毒病区县、122个饮水型砷中毒病区县或高砷区县均达到控制或消除标准，达标率均为100%。

我国将地方病防治工作与乡村振兴战略和脱贫攻坚紧密结合，坚持预防为主、防治结合、分类指导、分省推进、综合施策、目标管理的地方病防治工作策略，形成了有效的防控工作机制和完善的标准体系，创造了发展中国家有效控制消除重点地方病危害的奇迹，为全球治理地方病引起的公共卫生问题提供中国智慧和方案，形成了地方病防治的“中国经验”。

我国将贫困地方病患者纳入低保、评残等社会保障制度，实施手术治疗补贴、药物治疗免费政策，现症地方病患者全部建档立卡和应治尽治，病区家庭摆脱了因病致贫、因病返贫的状态。在国家级贫困县中，全部地方病病区县均达到控制消除标准，达标率为100%。

地方病监测体系不断健全。每年以村为单位，开展大骨节病、饮水型氟砷中毒、燃煤污染型氟砷中毒、水源性高碘监测，以乡为单位开展克山病监测，以县为单位开展碘缺乏病和饮茶型氟中毒监测，全国重点地方病监测实现全覆盖。

防治能力和科技防病水平不断提升。各级财政加大对国家级专业机构、重点地区和基层防治机构的资金和政策倾斜力度，强化科研攻关，在大骨节病治疗药物筛选、水氟水碘等先进检测技术方面取得了突破，提升了各类地方病实验室检测和医疗检诊能力。目前，已经建成覆盖全国所有病区县的监测网络。全国2562个县级实验室能够开展尿碘检测，1523个县具有甲状腺B超检诊能力，694个县具备氟骨症检诊能力，130个县具备砷中毒检诊能力，289个县具备克山病检诊能力，290个县具备大骨节病检诊能力，为及时掌握病情动态变化、措施落实进度、防治措施效果和调整防治策略提供了重要保障。

中国疾控中心寄生虫病所所长周晓农介绍，2021年中国正式获得世卫组织消除疟疾认证。截至2021年底，全国451个血吸虫病流行县（市、区）中，439个已达传播阻断或消除标准。包虫病病例总数降至2.67万，达到了基本控制包虫病流行的目标。黑热病局部暴发得到有效控制，土源性线虫病和食源性寄生虫感染均明显下降。

《 人民日报 》（ 2022年09月19日 08 版）