中国已实现重点地方病控制消除阶段性目标

本报北京9月16日电 （记者王美华）实现重点地方病控制消除阶段性目标，全国重点地方病监测实现全覆盖，截至2021年底基本控制包虫病流行……记者从国家卫健委16日举行的新闻发布会上获悉，党的十八大以来，中国全面实施地方病防治攻坚行动，不断完善防控措施，各项工作取得了历史性突破。

截至2021年底，全国2799个碘缺乏病县、379个大骨节病病区县、330个克山病病区县、171个燃煤污染型氟中毒病区县、12个燃煤污染型砷中毒病区县、122个饮水型砷中毒病区县或高砷区县均达到控制或消除标准。

据介绍，下一步将继续发挥地方主体作用，落实综合干预措施，持续监测评估防控效果，切实做好地方病的“防”“控”“治”工作，为推进实现健康中国行动提出的“到2030年，地方病不再成为危害人民健康的重点问题”这一规划目标而不懈努力。