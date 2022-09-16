北京新增2例本土确诊病例 无新增疑似病例和无症状感染者

中新网9月16日电 据北京卫健委官方微信消息，9月15日0时至24时，北京新增2例本土确诊病例(均为隔离观察人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增3例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院8例，解除医学观察的无症状感染者2例。

本土确诊病例：

确诊病例1、2：现住朝阳区康惠园，为隔离观察人员，9月15日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，9月11日从印度尼西亚到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月15日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，9月14日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月15日诊断为确诊病例。

确诊病例3：俄罗斯籍，9月15日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月15日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。