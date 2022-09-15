上海无新增本土确诊病例 无新增本土无症状感染者

中新网9月15日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年9月14日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例8例和无症状感染者2例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年9月14日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年9月14日0—24时，无新增本土无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年9月14日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院6例，其中来自美国2例，来自新加坡1例，来自阿根廷1例，来自加拿大1例，来自英国1例。

病例1为中国籍，在斯里兰卡生活，自斯里兰卡出发，于2022年9月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在新西兰工作，自新西兰出发，于2022年9月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3—病例6均为中国籍，病例3、病例4在美国留学，病例5、病例6在美国工作，病例3—病例6自美国出发，乘坐同一航班，于2022年9月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为中国籍，在韩国旅行，自韩国出发，于2022年9月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年9月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者32人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年9月14日0—24时，新增境外输入性无症状感染者2例。

无症状感染者1为中国籍，在美国生活，自美国出发，经香港转机，于2022年9月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为美国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年9月10日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

2例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

2022年9月14日0—24时，解除医学观察无症状感染者11例，其中本土无症状感染者2例，境外输入性无症状感染者9例。

2022年7月3日0时至2022年9月14日24时，累计本土确诊171例，治愈出院189例，在院治疗6例，死亡0例；无症状感染者745例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年9月14日24时，累计境外输入性确诊病例5264例，出院5174例，在院治疗90例。现有待排查的疑似病例0例。