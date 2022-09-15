中国去年生产、销售的汽车数量均为全球第一。今年以来，汽车消费稳步走旺，8月份汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，同比分别增长38.3%和32.1%。

作为世界上最大的汽车消费市场之一，中国家庭购买的汽车主要在什么价格区间？国家统计局最近公布的《中国人口普查年鉴-2020》披露了第七次人口普查的分项数据，其中，长表数据资料的第九卷反映了全国及各省份家庭用车价位情况。数据显示，中国有车家庭比例已达41.67%，而有车家庭中81.4%的家庭汽车价格在20万元以下。

这是否意味着国内汽车消费仍存在较大空间？还有哪些数据值得关注？如何激活汽车消费潜力？

81.4%：20万元以下汽车占多数

43岁的陈鹏在山东省济南市一所大学任职，妻子和儿子平日在东营市生活，为了方便两地往返，陈鹏去年购入了一辆别克昂克拉，裸车价格约11万元。

“这辆车主要在东营使用，用于妻子上下班、接送孩子以及周末探望父母，因此我们比较看重车内空间是否足够大。价格上，这是家庭第二辆车，而且以代步需求为主，预算就定在了15万元以下。”陈鹏说，购车时使用了汽车金融贷款，3年期，每月还2000元左右。从夫妻俩目前收入水平来看，家庭养车压力不大。

代步仍然是中国家庭购车的最主要需求。上下班通勤、休息日周边游、节假日回老家，是很多中国家庭购车的主要原因。基于这一需求，大多数家庭在购车时会更注重性价比。

从全国情况来看，家用汽车总价在20万元以下的家庭比重为33.9%，占全部有车家庭的81.4%。家用汽车总价在20万-30万元的家庭比重为4.46%，占全部有车家庭的10.7%；总价在30万-50万元的家庭比重为2.16%，占全部有车家庭的5.2%；总价50万-100万元的家庭占比为0.88%，占全部有车家庭的2.1%；总价在100万元以上的家庭占比为0.27%，占全部有车家庭的0.65%。

购车价格与家庭收入水平紧密相关。北京市民宋阿姨2006年购入了家庭第一辆小轿车起亚远舰，约14万元；2020年置换了一辆凯迪拉克XT5，约33万元。“随着收入增长，在置换第二辆车的时候除了代步需求，对车辆的性能、外观也有了更高要求。”宋阿姨说。

这一点，在“百万元汽车家庭”分布情况中同样有所体现。数据显示，百万元以上汽车家庭占比最高的是浙江，达到了0.99%，占浙江全部有车家庭的2%；上海和北京百万元以上汽车家庭占比分别为0.81%和0.72%；其后为江苏、福建和广东。相应的，上述省份的人均GDP也在全国排名前列。

汽车降价频繁也使消费者不用增加太多预算就可以买到更好的车辆。上海市民赵先生说，2009年他花近12万元购入一辆现代车，如今类似这样的车已降到8万元左右。4年前他更换了一辆18万元的车，配置、性能各方面都较首辆车上了一个台阶。“技术进步、市场竞争，让汽车总体性价比更高。现在20万元以下的家庭用车，选择多、性能好、配置和品牌也不错。”

八成以上家庭汽车价格在20万元以下，从另一个角度表明，中国汽车消费升级的空间不小。“当前家庭用车消费需求逐渐从增量市场向存量换购市场转变，从首次购车为主，转向换购、增购需求为主，置换型购车需求逐渐成为拉动汽车销量的主要因素。一般而言，消费者在换购、增购的时候，会更倾向于购买价位更高的汽车，尤其经济比较发达的地区。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉本报记者。

34.92%：农村市场潜力大

分城乡看，农村地区的汽车消费潜力较大。数据显示，城市拥有汽车的家庭占比为46.94%，比全国平均水平高5.27个百分点；农村地区拥有汽车的家庭占比为34.92%，比全国平均水平低6.84个百分点。农村地区汽车总价不满10万元的家庭占比达18.06%，占农村全部有车家庭的51.7%。

“受居民收入水平、交通基础设施、生活作息习惯等因素影响，城市汽车普及率明显高于镇、乡村。”中国汽车技术研究中心有限公司资深首席专家黄永和对本报记者分析说，这也意味着农村地区的汽车消费仍有较大空间。特别是近两年，新能源汽车正成为激发农村地区汽车消费潜力的一把钥匙。

农村地区具有推广新能源汽车的天然优势条件。一方面，农村居民对交通工具存在刚性需求，同时对续航里程的要求没有城市居民高。另一方面，对农村居民来说，相比到加油站加油，通过家庭充电桩充电的方式更便利。此外，更重要的是，得益于新能源汽车较低的使用成本，农村居民对新能源汽车的需求愈发旺盛。

“农村地区具有使用新能源汽车的天然优势条件，扩大新能源汽车在农村地区的推广应用，能够提升农村交通的安全水平，带动路网、电网等基础设施改造提升，但是受消费环境不健全、销售网络不完善等因素影响，农村地区的巨大消费潜力尚未得到有效释放。”工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚说。

为激活农村地区汽车消费潜力，新能源汽车下乡活动于2020年开展。2年时间里，各方共同发力，地方政府出台“真金白银”补助政策，车企推出多款符合农村市场需求的车型及促销政策，充电服务企业加快农村地区充换电设施建设，目前已取得积极成效。

中汽协统计数据显示，新能源汽车下乡活动开展2年来，相关下乡车型累计销量达142.6万辆，增速明显高于新能源汽车行业市场的常规情况。

41.67%：有车家庭比例仍有扩大空间

整体看，中国有车家庭比例为41.67%，仍有扩大空间。

看地区——有车家庭比例最高的省份为江苏51%，最低为黑龙江27.2%。超过全国平均水平的省区市分别有：江苏、山东、浙江、河北、天津、北京、青海、河南、内蒙古、上海、宁夏、西藏、江西和山西。

“总体上我国家庭汽车拥有水平还不高。即使北京、上海、天津等经济比较发达、城镇化率比较高的地区，无车家庭比例也超过了50%。因此，应首先满足家庭和个人的汽车首购需求，让第一辆汽车进入更多家庭，进一步释放汽车消费潜力。”黄永和表示。

因地制宜逐步放宽汽车限购——

目前，全国共有北京、上海、天津、广州、深圳、杭州、海南等7地实施汽车限购政策。近年来，各地正在通过增加号牌指标数量、调整指标配置比例、放宽指标申请资格条件等方式，不断优化调整汽车限购政策。

“汽车限购一定程度上抑制了新车消费需求，削弱了汽车产业对经济发展的带动作用，不宜作为长期手段，而应通过法律、经济、税收和科技等手段调节汽车使用。”黄永和说。据了解，今年以来，各地正逐步调整汽车限购政策。北京赋予“无车家庭”远高于个人的普通指标中签概率，新能源汽车指标向“无车家庭”倾斜，满足家庭首购需求；上海、天津、杭州等地对城区和郊区指标进行差异化管理，在城区小客车总量控制的基础上，充分满足郊区汽车消费需求。

对接不同层级新能源汽车消费需求——

五菱宏光mini EV等电动汽车凭借价格低廉、停车方便、适合短途出行等优势，在农村地区畅销。黄永和分析，未来这类车型有望成为1000多万辆老年代步车的升级换代产品，应进一步促进这类电动汽车在农村地区的销售。对城市消费者来说，应促进高端品牌新能源汽车销售，以满足消费升级需求。针对城市和农村消费者日益涌现的个性化、多样化消费需求，应加大对智能网联、汽车改装等应用与支持，拓展汽车消费新空间。

加大汽车金融支持，激发潜在需求——

汽车是家庭的大件消费，受收入水平影响较大。专家建议，应进一步落实汽车消费信贷支持政策，针对家庭首次购车、农村地区消费人群降低首付比例和贷款利率，延长还款期限。同时，鼓励汽车金融公司、融资租赁公司、商业银行等机构加快优化资源配置及业务布局，增加地级以下城市及农村地区汽车金融服务的有效供给。