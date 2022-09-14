暖心！23岁医学生千里捐髓救13岁白血病女孩

“她才13岁，正处于人生的花季，如果能让她重获新生，我义无反顾。”

2022年9月13日上午8点30分，华中科技大学同济医学院附属同济医院干细胞移植病区血细胞分离室内，一场跨越千里的生命接力正在紧张而有序地进行着。当血液通过导管流向血细胞分离机的时候，23岁的陶义冉（化名）安静地躺在床上，开始捐献造血干细胞。

捐髓现场。湖北省红十字会供图

时间拨回到2021年11月，正在上课的陶义冉接到了湖北省红十字会骨髓库的电话，得知自己和一位13岁的花季少女造血干细胞匹配成功时，陶义冉既激动又高兴。她从没想过，自己会和千里之外一个在生命线上苦苦挣扎的白血病患儿的命运紧紧相连，成为湖北省第538例造血干细胞捐献者。

对于白血病患者来说，造血干细胞移植几乎是他们生存的唯一希望，而在非血缘关系的骨髓供需者之间，配型成功率只有万分之一甚至百万分之一。在陶义冉看来，这份突如其来的“髓缘”，可以让一个弱小的生命不再苍白，让一个被病痛折磨甚至濒临破碎的家庭又重燃了希望，非常有意义。但最开始，陶义冉还有点担心，怕父母可能会担心、顾虑甚至反对。

“救人是好事，我们支持你的决定，在保证安全的情况下，你一定要全力以赴！”常年从事医疗工作的父母对治病救人有着更深刻的理解，他们对陶义冉的支持，更坚定了她捐献的决心和勇气。

为了促进造血干细胞大量生长并释放到外周血中，在短短五天时间里，陶义冉进行了9次注射动员剂。“准备正式捐献的时候挺紧张的，感觉自己的胸前骨、肋骨、腰椎骨都有酸痛的感觉。但同时又很开心，开心的是自己在挽救生命的道路上终于到了最后一步，期待千里之外的花季少女的生命可以重获新生。”陶义冉说。

9月13日当天，历时四个小时，采集造血干细胞正式完成。面对众多的赞许，陶义冉显得有些羞涩，“其实我也没做什么，只是尽了自己一份微薄之力而已。我现在更多的感受是幸运，幸运的是有机会可以挽救一个生命。未来，希望自己能对得起身边人的期望和赞许，影响更多的人，争取做更多有意义的事情。”

陶义冉成功捐献造血干细胞。湖北省红十字会供图

“这次造血干细胞捐献经历是自己医学生涯收到最好的一份礼物。因为挽救一个小生命，让一个家庭再次充满欢声笑语，真的很幸福。”陶义冉说，希望通过这次经历，告诉身边的人，捐献造血干细胞一点都不可怕，只要多一份坚定，就有可能点燃别人的生命之灯。