北京新增10例本土确诊病例 6例本土无症状感染者

中新网9月13日电 据北京卫健委官方微信消息，9月12日0时至24时，北京新增10例本土确诊病例(均为隔离观察人员，含1例无症状感染者转确诊病例)和6例本土无症状感染者(均为隔离观察人员)，无新增疑似病例；新增2例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院4例，解除医学观察的无症状感染者1例。

本土病例：

确诊病例1至9：现住中国传媒大学，为隔离观察人员，9月12日诊断为确诊病例。

无症状感染者1至4：现住中国传媒大学，为隔离观察人员，9月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住通州区富豪村，为隔离观察人员，9月12日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住北京化工大学昌平校区，为隔离观察人员，9月12日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国香港籍，9月11日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月12日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国台湾籍，9月9日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月12日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。