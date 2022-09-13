山东新增本土确诊病例7例 本土无症状感染者34例

中新网9月13日电 据山东省卫健委官方微信消息，2022年9月12日0时至24时，山东省报告新增本土确诊病例7例，均在青岛，系高风险区检出4例、集中隔离点检出1例、中风险区检出1例和主动就诊检出1例。新增本土无症状感染者34例，其中青岛22例，系集中隔离点检出6例、高风险区检出6例、中风险区检出6例和社区筛查检出4例；济宁9例，系集中隔离点检出7例和居家隔离医学观察检出2例；烟台2例，均系集中隔离点检出；临沂1例，系重点人员筛查检出。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者2例，均在青岛，为中国香港输入和韩国输入。

2022年9月12日0时至24时，全省报告无无症状感染者转为确诊病例。

2022年9月12日0时至24时，全省本土确诊病例出院1例，在济宁。本土无症状感染者解除医学观察59例，其中济宁57例、威海1例、菏泽1例。全省境外输入确诊病例出院2例，其中济南1例、青岛1例。境外输入无症状感染者解除医学观察6例，其中青岛3例、威海2例、烟台1例。

截至2022年9月12日24时，全省现有本土确诊病例93例、本土无症状感染者611例。全省现有境外输入确诊病例17例、境外输入无症状感染者27例。