数字医疗护航全民健康

在刚刚落下帷幕的2022年中国国际服务贸易交易会上，卫生健康与工业科技融合创新展区吸引了不少注意力。不少观众争相领略空气消毒机、辅助疫苗生产的机械臂等医疗健康领域的新技术、新应用、新服务。

近年来，随着5G通信、人工智能、大数据、云计算等数字技术广泛应用，医疗工业也受到了深刻影响。新一代信息技术和生物医药深度融合，推动卫生健康领域不断涌现出新模式、新业态，远程会诊、互联网医院、智慧医疗等数字医疗蓬勃发展。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把人民健康放在优先发展的战略位置，将“健康中国”上升为国家战略。因应时代变化，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十四次会议上明确提出，要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域的应用，重塑医药卫生管理和服务模式，优化资源配置、提升服务效率。

国家卫健委公布的信息显示，截至2021年年底，国家级全民健康信息平台基本建成，“互联网+医疗健康”便民惠民服务向纵深发展，全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，2200多家三级医院初步实现院内医疗服务信息互通共享。

数字医疗凭借其技术优势，有助于解决医患之间的信息不对称，简化就医流程、降低就医费用、改善就医体验，提高疾病诊断及患者管理效率。各地通过提供远程医疗服务，赋能平台或智能设备，能帮助更多的患者获取更有效的治疗服务，满足不同类型患者服务需求，从而缓解医疗资源不均衡的问题。

当前，我们正处于实现“健康中国2030”战略目标的关键期，也是我国数字医疗发展的黄金时期。随着数字技术的不断迭代升级，数字医疗将继续快速发展，并加快提升渗透率，加速在医疗健康领域的普及。但也要清醒地看到，数字医疗发展目前也面临一些问题，需要给予应有的关注。

目前，互联网医院需要有实体医疗机构作为依托，取得相关资质才可运作，且相关业务和医师执业受限，主要从事咨询、复诊等，定价较低，利益分配机制缺位，医生和医院的积极性不足，潜力尚未被充分挖掘。《2021中国互联网医院发展报告》显示，互联网医院真正能实现有效持续运营的不足10%，大部分处于建而不用或浅尝辄止的“僵尸状态”。

要破解此题，构建数字医疗的激励机制甚为必要。各地方若适当放开资质，鼓励实体医疗机构参办互联网医院，便可为执业医师从事网络问诊提供便利条件；同时，搭建数字医疗合作平台，还能引导各地互联网医院联手合作、取长补短，增强彼此实力。此外，构建激励机制体系，须探索互联网问诊量化考核模型，网络诊疗定价可参考线下拟定合理比例，执业医师可轮流做网络问诊，利益分配应科学合理，让医师享有职业获得感。

数字医疗技术标准高，迭代升级快，投入成本不小。在传统医疗机构普遍资金压力大的情况下，或可适当放松社会融资，允许社会资本参与互联网医院建设与运营。值得一提的是，当前各地医疗机构存在信息系统标准不统一、电子病历无法共享、医疗机构检查检验结果不能互认等问题，造成数字医疗的优势难以充分发挥。这也提醒我们，将探索建立全国统一的规范和系统，明确技术标准，推动原有系统改造和更新提上日程。抓住数字化变革带来的机遇，数字健康“新基建”将为实现全民健康提供坚实有力的支撑。

（作者：安巧珍，系河北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、河北师范大学教授）