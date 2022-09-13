根据老人需求 提供多样服务

开栏的话

近日，经国务院批准，国家卫生健康委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，瞄准难点堵点，提出多项措施，为推动医养结合高质量发展提供了重要指引。

发展居家社区医养结合服务、推动机构深入开展医养结合服务、完善支持政策、多渠道引才育才……各地积极回应社会关切、出台多项举措。本版自今日起推出“推进医养结合 优化养老服务”系列报道，呈现各地探索实践，敬请关注。

对医疗卫生与各类养老服务设施签订协议、建成20个医养结合机构、全省二级以上医院有50%创建成“老年友善医疗机构”、80%以上设立了老年病科、老年病门诊或老年病床，并开通老年人就医绿色通道……近年来，青海省积极推动医疗服务和养老服务相结合，以社区工作为抓手，完善基础设施，将老年人纳入重点人群进行健康管理，并根据身体健康状况分类施策，提供个性化健康服务，加快建设医养康养相结合的养老服务体系和健康体系支撑。

日前，记者走进位于西宁市城中区南川西路街道办事处的香格里拉社区，探访“医养结合”中的社区力量。

引进专业力量

满足多种需求

一场夜雨过后，高原的空气增添了几分清凉，香格里拉社区四楼的中医理疗室内，温度却不断升高——海棠色的松木床架内，细密的白沙逐渐发热。5名刚刚做完身体清洁的老人，在中医理疗师张金花的搀扶下，缓缓踏入沙床里，用沙子盖住双腿和胳膊。

“年轻时一直在高海拔地区工作，随着年岁增长，风湿的老毛病越来越严重，疼的时候连走路都困难。”62岁的李春英爱说爱笑，一头短发显得很是精致，“经过三个疗程的沙疗，再加上针灸、按摩，疼痛得到了很好的缓解，理疗室就在家门口，方便又便宜。”

2019年，为更好满足辖区内老年人的健康养老需求，香格里拉社区把三楼750平方米的办公地点改造成日间照料中心，开设了中医馆、理疗馆、健康小屋、能力评估室、中医熏疗室、餐厅等。去年，通过引进第三方服务的方式，香格里拉社区又与青海中房养老有限公司签订合作协议，为社区内的老年人提供专业的医疗保健服务。

“通过引入专业的康复理疗团队，我们除了提供一些理疗服务，还为大家建立了健康档案。入驻一年多以来，平均每周能接待五六十位来进行保健和健康理疗老人，价格也只有外面的30%—50%，大伙在这里既能接受理疗服务，同时还能拉拉家常，很受欢迎。”青海中房养老有限公司幸福汇站点管理部运营经理马媛媛说，“社区也为我们减免了房租费用，每个月只需要缴纳基本的水电、物业费，极大降低了运营成本，所以能更好地为大家提供优质、便宜的服务。”

服务更贴心，老人得实惠。今年3月，在社区的推动下，公司又分别和青海省第二人民医院、西宁市第二人民医院签订合作协议，为有需要的老人优先提供住院、远程会诊、预约挂号等服务。“畅通了这个渠道，也让我们更加放心，听说这里的康复理疗师、社工人员都要定期培训，相信这里的服务也能越来越贴心，更好地满足我们的不同需求。”李春英欣慰地说。

家庭签约医生

定期上门巡诊

收拾好药箱、带上血压仪，马新春拿出手机一看，马上下午3点。“今天是上门巡诊的日子，刘阿姨午休应该醒了，走，咱一起去瞧瞧！”记者在马新春的带领下，来到刘存桂老人的家里。“咚咚咚”，门还没开，里头就传来响亮的应答声，“来了！马大夫。”

作为香格里拉社区锦园社区卫生服务站的一名大夫，马新春还有另一个身份——社区居民的家庭签约医生，为签约居民提供线上线下一体化的医疗健康服务。“我们与有需求的居民签订服务协议，开展契约式服务，其中，老年居民是我们的重点服务对象，平常主要开展常规体检、把脉问诊、用药指导、健康讲座等，全面监测、评估老人的健康数据，协助完善老人健康档案。同时，将糖尿病、高血压等老年患者纳入慢性病管理，及时为慢性病老年人提供长期处方服务。”说起自己的工作内容，马新春烂熟于心，“除了疾病本身，患者的心理、情绪和家人等背景情况，也是我们需要关注的内容，从而与他们建立更深的信任。”

“降压药必须按时吃，行动要慢一点，吃东西要少油少盐……”马新春给82岁的刘存桂老人量完血压，仔细叮嘱，刘存桂听着，不时点头。“多亏了马大夫，不光有啥问题随叫随到，平时定期随访也让我心里踏实了好多。”高血压十几年，精心护理下，现在病情越来越平稳了，刘存桂直竖大拇指，“很多药品的费用还有医保兜底，这也减轻了全家人的负担。”

“就拿最常见的高血压、糖尿病来说，我们针对患有这些慢性病的患者会进行定期随访，要是血压、血糖等指标正常，就纳入到下一次的常规随访中，要是有问题，就在指导用药、干预饮食、健康教育的基础上，再进行追访。如果连续两次随访不正常，我们就会在电脑系统上准备好转诊单，将患者送到与我们结成‘健康共同体’的大型医院，确保‘早预防、早诊断、早发现、早治疗’。”马新春介绍。

患者有保障、家属减负担、签约医生也有收获。“省上也在编制、人员聘用、职称晋升、在职培训、评奖推优等方面不断向家庭医生倾斜，与签约数量、服务质量等挂钩考核，我和同事们现在都充满干劲。”马新春说。

志愿助老活动

完善点滴细节

下午6点，香格里拉社区的商业中心广场上，伴着悠扬的音乐，大家围成一圈，欢快的藏族锅庄舞准时跳起。人群当中，既有穿着时尚的中青年人，也有很多神采奕奕的老年朋友，大家一边踏歌起舞、一边交谈聊天，欢乐的氛围感染着在场的每一个人。

“这是我们每天的‘保留节目’，也是大家最放松的时刻。”社区干部赵丽一边介绍，一边也跟着音乐比划起来，“我们经常鼓励老年朋友加入这些广场舞团队，既能锻炼身体，也能增加和年轻人接触交流的机会，丰富他们的精神生活。”在香格里拉社区，棋牌室、舞蹈排练室、合唱排练室等一应俱全，老年人还成立了文艺团，每周一、周三，是歌唱和舞蹈排练，周二、周五，是葫芦丝、二胡等乐器练习。

今年60岁的王成芳是一名文艺爱好者，也是出了名的热心肠，“平常社区庆祝各种节日，都有我们演出的身影，前段时间的反电信诈骗活动上，我们也帮活动进行了热场，发挥自己的余热，为社区尽一份力！”

“我们还通过上门送餐、上门理发、卫生清洁等一系列活动，推动助老爱老志愿服务进社区、进楼门、进家庭。特别是借鉴外地许多‘时间银行’的先进做法，吸引了许多中青年居民的参与，仅7月份我们就搞了4次助老爱老活动，吸引了20多名志愿者参与。”赵丽说。

坡道代替楼梯、铺上防滑地砖、为老旧小区加装电梯、楼道墙面增设扶手……点点滴滴细节的完善也让老人幸福感满满，“特别是社区‘爱老幸福食堂’的开设，更让我们感到温暖，每天荤素营养搭配、冷热菜各样都有，吃到嘴里，暖在心里。”83岁的陈家驹老人赞不绝口。

“接下来，我们将加快推进供给侧结构性改革，为老年人不断优化健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护等健康服务，通过更加精细化医养结合服务，让老人更加幸福安心。”青海省卫健委负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 17 版）