中国以实际行动支持“全球疫苗接种战略”

人民网北京9月9日电 （记者乔业琼）今日，国家卫健委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康国际合作交流工作进展与成效，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委国际司副司长、一级巡视员何炤华表示，中国政府高度重视并积极参与全球卫生合作，长期以来和世界卫生组织等国际组织保持着良好和务实的合作关系，这十年里，积极与世卫组织开展医改、疾病防控等领域合作，实施了数十个政策研究和试点的项目，支持人员参加世卫组织的全球卫生培训，双方合作为推进健康中国建设作出了积极的贡献。

“十年来，我们也支持世卫组织发挥全球卫生领导协调作用，积极参与全球卫生治理，积极分享卫生健康事业发展的经验。”何炤华表示，我国积极参与和主办了许多的国际会议，比如2016年与世卫组织共同成功举办第九届全球健康促进大会，通过《上海宣言》和《健康城市上海共识》，在健康促进领域留下了中国的印记。在世卫大会期间举办了卫生体系、健康扶贫、疟疾消除、人口与发展等多场主题边会，积极分享中国卫生健康发展成效和经验。还在世卫组织平台主推通过基本药物、传统医药、儿童安全用药、癫痫等多项决议，支持中方专家参加世卫组织技术会议，为全球卫生健康事业贡献中国智慧和中国方案。

何炤华表示，疫情发生以来，与世卫组织保持十分密切的沟通。一是党和国家领导人高度重视全球卫生，出席世界卫生大会、全球健康峰会这些重要国际会议，提出了推动构建人类卫生健康共同体的重大倡议。二是国家卫健委主要负责同志与世卫组织总干事通过多种方式就疫情防控保持着日常密切沟通。还积极和世卫组织分享疫情信息，多次接待世卫组织团组，同世卫组织经常围绕着疫情防控和救治召开技术交流会议。三是中国是最早提出将新冠疫苗作为全球公共产品的国家，以实际行动积极支持世卫组织提出的“全球疫苗接种战略”。

何炤华强调，今后，还将继续同世卫组织、联合国儿童基金会、人口基金等这些国际组织深化合作，积极参与全球卫生治理和其他的技术议题讨论，促进健康公平可及，落实全球发展倡议卫生领域的行动，推动联合国可持续发展议程健康目标实现。